Верховный суд рассмотрит требование о снятии Владимира Путина с выборов
Жалобу на нарушении конституции направила Ксения Собчак.
Телеведущая и кандидат от партии «Гражданская инициатива» считает, что действующий президент нарушил 81-ую статью Конституции, которая запрещает руководить государством более двух сроков подряд. По мнению Собчак, Путин уже трижды занимал эту должность. В заявлении указано, что в 2012 году он договорился с Дмитрием Медведевым о временной уступке поста президента с обязательством вернуть его обратно по истечении оговоренного срока. Такая договоренность, по мнению Собчак, является злоупотреблением правом путем обхода закона.
В ЦИКе жалобе Собчак удивились. Замглавы ведомства Николай Булаев заявил, что позиция Центризбиркома по данному вопросу определена, и тема давно закрыта. По его словам, юридических запретов на участие Путина в выборах нет.
В среду в Верховный суд поступила еще одна жалоба на регистрацию Владимира Путина кандидатом. В качестве истца указан некто Федоров Сергей Глебович. Дата рассмотрения не назначена.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 00:11
Это какое-то кощунство!
Власть нацлидера незыблема, а сам он неподсуден земным судам!
nikitin43 16 февраля 2018 | 00:34
mikhail_spb_: как настоящий офицер он ещё в 2004 году должен был застрелиться , россия любит гавно .
inik 16 февраля 2018 | 00:12
http://inik2012.livejournal.com/2166.html
budweiser23 16 февраля 2018 | 00:14
Предлагаю снять упыря с предвыборной гонки... Россия не должна умереть!
nikitin43 16 февраля 2018 | 00:37
budweiser23: должна , судьба ... она этого добивалась более ста лет ...
budweiser23 16 февраля 2018 | 02:01
nikitin43: Движущая сила Небес непостижима. Она сгибает и расправляет, расправляет и сгибает. Она играет героями и ломает богатырей. Благородный муж покорен даже невзгодам. Он живет в покое и готов к превратностям судьбы. И Небо ничего не может с ним поделать.
Конфуций
puli2_4 16 февраля 2018 | 00:22
одно усилие. Просто снимите . И этому судье звезду героя мира.
tks 16 февраля 2018 | 00:38
puli2_4: ...звезду героя мира. Посмертно.
ed10075 16 февраля 2018 | 00:22
В Верховном суде офигели - какая нахрен Конституция?! Она что, сдурела, эта Собчак?
bloempje 16 февраля 2018 | 00:26
Можно подумать, Верховный суд не зависит от Упыря, а Собчак начала ломать эту комедию по собственному сценарию, ха-ха!
mashulya 16 февраля 2018 | 01:06
bloempje: Проводят опыты с населением. Исследуют степень любви россиян к вошдю
nds 16 февраля 2018 | 00:28
Владимир Владимирович Путин разрешил Верховному суду рассмотреть жалобу на Путина Владимира Владимировича. За 18 лет правления лицо президента так изменилось, что суд вполне может вынести решение: Конституция не нарушена, ибо это разные люди! По всем признакам Путин Владимир Владимирович - человек европейского типа, в то время как Владимир Владимирович Путин - типичный азиат.
tks 16 февраля 2018 | 00:36
Простое дело: судьям Вышки стоит всего лишь внимательно прочитать имеющее преюдициальное значение определение КС РФ N134-О от 05.11.1998, с особым мнением судьи Морщаковой.
mashulya 16 февраля 2018 | 01:03
Три часа смеялась над заголовком!!! Цирк приехал! Да кто ж его снимет?! Он жеж боженька!
jetsam 16 февраля 2018 | 01:05
в россии есть слова-юмористы :)
достаточно сказать "по Конституции имею право" и все смеются...
достаточно сказать "Конституционный суд" и все смеются...
и, вообще, достаточно сказать "российский суд" и смех - гарантирован...
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