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00:04, 16 февраля 2018

Верховный суд рассмотрит требование о снятии Владимира Путина с выборов

Жалобу на нарушении конституции направила Ксения Собчак.

Телеведущая и кандидат от партии «Гражданская инициатива» считает, что действующий президент нарушил 81-ую статью Конституции, которая запрещает руководить государством более двух сроков подряд. По мнению Собчак, Путин уже трижды занимал эту должность. В заявлении указано, что в 2012 году он договорился с Дмитрием Медведевым о временной уступке поста президента с обязательством вернуть его обратно по истечении оговоренного срока. Такая договоренность, по мнению Собчак, является злоупотреблением правом путем обхода закона.

В ЦИКе жалобе Собчак удивились. Замглавы ведомства Николай Булаев заявил, что позиция Центризбиркома по данному вопросу определена, и тема давно закрыта. По его словам, юридических запретов на участие Путина в выборах нет.

В среду в Верховный суд поступила еще одна жалоба на регистрацию Владимира Путина кандидатом. В качестве истца указан некто Федоров Сергей Глебович. Дата рассмотрения не назначена.

Комментарии

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mikhail_spb_ 16 февраля 2018 | 00:11


Это какое-то кощунство!
Власть нацлидера незыблема, а сам он неподсуден земным судам!

nikitin43 16 февраля 2018 | 00:34

mikhail_spb_: как настоящий офицер он ещё в 2004 году должен был застрелиться , россия любит гавно .

inik 16 февраля 2018 | 00:12

http://inik2012.livejournal.com/2166.html

budweiser23 16 февраля 2018 | 00:14

Предлагаю снять упыря с предвыборной гонки... Россия не должна умереть!

nikitin43 16 февраля 2018 | 00:37

budweiser23: должна , судьба ... она этого добивалась более ста лет ...

budweiser23 16 февраля 2018 | 02:01

nikitin43: Движущая сила Небес непостижима. Она сгибает и расправляет, расправляет и сгибает. Она играет героями и ломает богатырей. Благородный муж покорен даже невзгодам. Он живет в покое и готов к превратностям судьбы. И Небо ничего не может с ним поделать.
Конфуций

puli2_4 16 февраля 2018 | 00:22

одно усилие. Просто снимите . И этому судье звезду героя мира.

tks 16 февраля 2018 | 00:38

puli2_4: ...звезду героя мира. Посмертно.

ed10075 16 февраля 2018 | 00:22

В Верховном суде офигели - какая нахрен Конституция?! Она что, сдурела, эта Собчак?

bloempje 16 февраля 2018 | 00:26

Можно подумать, Верховный суд не зависит от Упыря, а Собчак начала ломать эту комедию по собственному сценарию, ха-ха!

mashulya 16 февраля 2018 | 01:06

bloempje: Проводят опыты с населением. Исследуют степень любви россиян к вошдю

nds 16 февраля 2018 | 00:28

Владимир Владимирович Путин разрешил Верховному суду рассмотреть жалобу на Путина Владимира Владимировича. За 18 лет правления лицо президента так изменилось, что суд вполне может вынести решение: Конституция не нарушена, ибо это разные люди! По всем признакам Путин Владимир Владимирович - человек европейского типа, в то время как Владимир Владимирович Путин - типичный азиат.

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tks 16 февраля 2018 | 00:36

Простое дело: судьям Вышки стоит всего лишь внимательно прочитать имеющее преюдициальное значение определение КС РФ N134-О от 05.11.1998, с особым мнением судьи Морщаковой.

mashulya 16 февраля 2018 | 01:03

Три часа смеялась над заголовком!!! Цирк приехал! Да кто ж его снимет?! Он жеж боженька!

jetsam 16 февраля 2018 | 01:05

в россии есть слова-юмористы :)
достаточно сказать "по Конституции имею право" и все смеются...
достаточно сказать "Конституционный суд" и все смеются...
и, вообще, достаточно сказать "российский суд" и смех - гарантирован...

*

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