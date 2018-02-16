Верховный суд рассмотрит требование о снятии Владимира Путина с выборов

Жалобу на нарушении конституции направила Ксения Собчак.

Телеведущая и кандидат от партии «Гражданская инициатива» считает, что действующий президент нарушил 81-ую статью Конституции, которая запрещает руководить государством более двух сроков подряд. По мнению Собчак, Путин уже трижды занимал эту должность. В заявлении указано, что в 2012 году он договорился с Дмитрием Медведевым о временной уступке поста президента с обязательством вернуть его обратно по истечении оговоренного срока. Такая договоренность, по мнению Собчак, является злоупотреблением правом путем обхода закона.

В ЦИКе жалобе Собчак удивились. Замглавы ведомства Николай Булаев заявил, что позиция Центризбиркома по данному вопросу определена, и тема давно закрыта. По его словам, юридических запретов на участие Путина в выборах нет.

В среду в Верховный суд поступила еще одна жалоба на регистрацию Владимира Путина кандидатом. В качестве истца указан некто Федоров Сергей Глебович. Дата рассмотрения не назначена.