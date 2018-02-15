МИД РФ: В Сирии может идти речь о пяти погибших российских гражданах
Захарова: В Сирии может идти речь о пяти погибших российских гражданах, это не военнослужащие. Об этом сообщил МИД РФ, передает ТАСС.
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Захарова: В Сирии может идти речь о пяти погибших российских гражданах, это не военнослужащие. Об этом сообщил МИД РФ, передает ТАСС.
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Комментарии9
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temruc 15 февраля 2018 | 15:50
Опять МИД не причем? Всего пять? А завтра ещё пять?
С-с-сы в глаза - божья роса!
arye_11 15 февраля 2018 | 15:54
temruc:
Ну, первая подвижка, небольшая, но есть.
Признали официально пять погибших, пусть и не военнослужащих.
А еще вчера вообще отнекивались от всего.
Месяца через два, глядишь, и половину "двухсотых" признают.
Лет через пять, после смены "пересидента", вся правда и вылезет наружу.
rihard 15 февраля 2018 | 15:51
УХ ты!Кто-то все же погиб? Захарова в минобороны узнала?Пусть с Песковым информацией поделится.
a8olduin 15 февраля 2018 | 15:52
Все эти вбросы стары как мир. Пару лет назад либерасты с эха бегали с "массовыми захоронениями" российских военных с Донбасса по данным из соц. сетей и фейков с западных источников. Теперь вод Сирия в моде у них.
vilingrad 15 февраля 2018 | 15:55
a8olduin: может идти речь о пяти"
Значит, 30-40. Это уже целая стая ворон:)
sergirusso 15 февраля 2018 | 15:53
Если сначала сказали - ноль, а теперь говорят, что пять, значит их может быть сколько угодно. И десятки и сотни. В любом случае как говаривал один очень любимый ращкинский исторический персонаж - "маленькая ложь рождает большие подозрения". В любом случае - это огромная пиар - победа Плешивца, наравне с Олимпиадой в Корее...
inga_92 15 февраля 2018 | 15:53
Ну, да.. 5 пишем... 200 в уме...
qwerty44444 15 февраля 2018 | 15:54
А там и до одного дойдет, к вечеру.
sklar39 15 февраля 2018 | 15:54
Родственники пятерых погибших россиян отказались молчать об этом. Отсюда и число.