Новый снегопад ожидается в Москве
Он начнется в пятницу и продлится до воскресенья. Впрочем, по прогнозам, осадки не будут столь интенсивными, как две недели назад. За выходные выпадет почти треть месячной нормы.
С начала месяца в Москве уже выпало 55 мм осадков. Высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ сегодня составляла 45 сантиметров.
Комментарии3
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roman_l Роман Филиппов 15 февраля 2018 | 15:40
готовь лопаты
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 15:47
-7 стали морозом называть... а зимний снежок - снегопадом.. Мда..
putinnavsegda 15 февраля 2018 | 15:51
Собякин доказал что он профнепригоден. С организацией уборки не справился, с постоянными выбросами вредных веществ и срадом от свалок - тоже. Засрать на праздники город сраной мишурой - это он может.