Новый снегопад ожидается в Москве

Он начнется в пятницу и продлится до воскресенья. Впрочем, по прогнозам, осадки не будут столь интенсивными, как две недели назад. За выходные выпадет почти треть месячной нормы.

С начала месяца в Москве уже выпало 55 мм осадков. Высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ сегодня составляла 45 сантиметров.