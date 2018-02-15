Государственная Третьяковская галерея объявила о начале продаж билетов на выставку «Василий Верещагин»
Она открывается 7 марта.
Посещение выставки будет организовано по сеансам, каждый из которых будет длиться 30 минут. На каждый сеанс будет продаваться 250 билетов, из них только 50 оставят для продажи в день посещения.
По словам генерального директора Третьяковки Земфиры Трегуловой, для удобства посетителей будет организовано несколько входов в здание на Крымском валу.
На выставке будет представлено более 500 произведений Верещагина.
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