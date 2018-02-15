Владимир Путин сегодня призвал Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на нарушение трудовых прав
По словам президента, соблюдать закон в этой сфере исключительно важно.
Путин призвал прокуратуру пресекать попытки давления на бизнес, решительно бороться с отмыванием преступных доходов и надежно защищать права вкладчиков.
Комментарии16
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galina6837 15 февраля 2018 | 15:35
ну значит кирдык трудовым правам
huyt 15 февраля 2018 | 15:37
galina6837: Верно. Многие без отпусков и больничных работают. Многие и в конвертах зарплату получают, некоторые ниже МРОТ. Разве это не нарушение трудовых прав?
liber_mott 15 февраля 2018 | 15:41
huyt: у тебя куда ни плюнь- везде права нарушают. Может быть на себя, идиота, посмотришь в зеркало и надеюсь увидишь, что с тобой, хомячком, не так.
her 15 февраля 2018 | 15:43
Владимир Путин сегодня призвал Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на нарушение трудовых прав
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Гыыы, 17 лет у власти, а трудовые права граждан до сих пор нарушаются. И прокуратура без пинка ни хрена не делает. :-)
Бездарная власть :-)
А "патриот" liber_mott лижет ж*пу власти. :-)
matros__koshkin_011 15 февраля 2018 | 15:46
«Владимир Путин сегодня призвал Генпрокуратуру незамедлительно реагировать на нарушение трудовых прав»
СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА! СПА-СИ-БА!
liber_mott 15 февраля 2018 | 15:47
her: а жена придурка, с ником her, лизала мои яйца вчера с великим удовольствием. ))))))))))))))))))))))))))))) Ты слышишь, осел! Я опять ей вдул!
igorrrpadlowitchs 15 февраля 2018 | 15:40
galina6837: о вава очухался? А где он был последние 20 лет, когда в стране уничтожались трудовые права, благодаря его дрессированной своре!
viteck 15 февраля 2018 | 15:47
Ух ты. Ну все, теперь заживем...☺
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 15:37
Не похоже, что это пиар перед выборами. Часть олиграхата топят против него и через проблемы с ЗП могут искусственно подогревать недовольство властью (проецируя это на ВВП). Человек работает на опережение, предупреждает, что делать так не стоит, могут быть проблемы.
prostovanya 15 февраля 2018 | 15:42
abuvgrobu: Ответьте-ка, а чего-ж тогда беззаконие в сфере трудовых прав все эти 18 лет только нарастало?!
Опомнился государь, прозрел?
alexander25101977 15 февраля 2018 | 15:40
Вау! Видать, у него действительно высокая температура. Простыл в проруби, болезный. Забыл, милой, что лет эдак шесть назад то же самое Генпрокуратуре велел, но эта прУкУраДура сделала с точностью до наоборот. Ну, может, сейчас солнцеликого услышат?
putinnavsegda 15 февраля 2018 | 15:45
Кто это там Роттенбергов и Дерипаску обижает?! Враги народа!
tanyaya 15 февраля 2018 | 15:45
Откуда он призвал? Из-под больничной койки? Или с того света дозвонился?
latinin 15 февраля 2018 | 15:47
Призыв донесся с небес - некто озаботился этим прямо у врат рая...
zkotor 15 февраля 2018 | 15:49
Вова, да ты уже разорил нах весь частный бизнес всё растущими поборами, налогами и тарифами и работодатели просто вынуждены урезать зарплаты работникам или вовсе их сокращать и теперь ты от кого требуешь?
Свет ещё не видывал такого мерзкого, бессовестного Омена!
gaut 15 февраля 2018 | 15:53
Ну наконец-то. Хоть в одном направление подвижка. Теперь должен последовать следующий логический шаг, а именно, запрет на дешевую трудовую силу мигрантов. Именно они вытеснили граждан России из рабочих профессий. И именно потому, что они бесправны, им можно платить копейки и заставлять работать по 12-ть часов в сутки. При этом свою работу они делают отвратительно плохо. Они дают возможность работодателям внедрять рабский труд для наших граждан. Мигранты нужны и важны для любой страны. Но только когда это качественная миграция. Миграция высококлассных специалистов, а не рабов.