В Самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» проводятся обыски
По некоторым данным, одновременно в суд поступило ходатайство местного СК об отстранении от должности директора предприятия Александра Кириллина – его подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Центр «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Они используются для запуска кораблей на МКС.
Комментарии7
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huyt 15 февраля 2018 | 15:34
Предвыборные показные порки. Видно , этот Кириллин не поделился с кем надо.
meteor1908 15 февраля 2018 | 15:47
huyt: интересно, а в российском сегменте МКС обыск как проводить? Вдруг следы преступления там?
alalrom 15 февраля 2018 | 15:44
Обыски надо бы провести в мозгу у технически безграмотного "доХтора" наук Рагозина, а также у членов аттестационной комиссии, которая присвоила ему эту "учёную" степень
punyoshohlai 15 февраля 2018 | 15:44
ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли
Нетрудно быть ведущим, если единственный, а про лидера погорячились, особенно в разработке
a_111111 15 февраля 2018 | 15:50
Ракеты ищут? Или батут?
anatolr 15 февраля 2018 | 15:51
Илон Маск вполуха слушает новости из Рашки-говняшки (#цитата), зато смеётся в полный голос и от всей души.
//Центр «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.// Ха-ха-ха!
Украли драгметаллы из двигателей - гомерический хохот!
Молотком забили датчики, да еще вверх ногами!!! Просто валится от смеха под кресло!!!
Наблюдательный Анатолий
P.S. Некрасиво ведут себя россияне, издеваются над конкурентом
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 15:51
Строительство моста, чемпионат мира по футболу, предстоящая универсиада, различные бесконечные конкурсы, форумы и симпозиумы... Ещё много можно набрать кандидатов на расследование