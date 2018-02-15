В Самарском Ракетно-космическом центре «Прогресс» проводятся обыски

По некоторым данным, одновременно в суд поступило ходатайство местного СК об отстранении от должности директора предприятия Александра Кириллина – его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Центр «Прогресс» – ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. Они используются для запуска кораблей на МКС.