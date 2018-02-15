Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании «за намеренное искажение правды о ВОВ»

Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании «за намеренное искажение правды о Великой Отечественной войне, оскорблении чувств ветеранов и памяти погибших». По словам спикера местного парламента Магомеда Даудова, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Напомним, инициатива об уголовной ответственности за искажение правды о войне принадлежит Рамзану Кадырову.