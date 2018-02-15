Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании «за намеренное искажение правды о ВОВ»
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании «за намеренное искажение правды о Великой Отечественной войне, оскорблении чувств ветеранов и памяти погибших». По словам спикера местного парламента Магомеда Даудова, в ближайшее время документ будет внесен на рассмотрение Госдумы.
Напомним, инициатива об уголовной ответственности за искажение правды о войне принадлежит Рамзану Кадырову.
Комментарии18
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alalrom 15 февраля 2018 | 15:34
Не понял, публикация фото парада победы 1945г это преступление или патриотизм?
Определиться бы не мешало дегенератам при власти
gonduras_on_kolima 15 февраля 2018 | 15:38
А что будет за умышленное искажение правды о битве на Евфрата, после которой поговорку "как шведов под Полтавой" следует читать "как пехотинцев Путина под Кашамом"?
Ведь очевидно, что среди сотен костно-мясных наборов, оставшихся возле Кашама, было немало бородатых, со сросшимися бровями, даже при большой и пьяной фантазии не подходивших под термин "русский".
arye_11 15 февраля 2018 | 15:47
gonduras_on_kolima: her:
А может Кадыров вспомнит, как в феврале марте 44-го(время ВОВ, кстати) что тот же Сталин с Берией выселял чеченов из Чечни(и Ахмата Кадырова тоже).
Ну, может Рамазанка наберется смелости и подаст в суд на Сталина, как на убийцу чеченского народа.
(Ксюша то смелости набралась и подала в суд на Благодетеля)
avp235 15 февраля 2018 | 15:50
arye_11:
А что будет критерием правды?
Правда субъективна, а истина объективна. Истина одна, а правда – это лишь точка зрения конкретного человека на какое-либо событие или факт. Любую правду можно попытаться оспорить, истина же не поддается сомнению, так как она абсолютна.
her 15 февраля 2018 | 15:39
Парламент Чечни одобрил законопроект об уголовном наказании «за намеренное искажение правды о ВОВ»
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Гыыы, попробуйте теперь сказать, что Сталин не договаривался с Гитлером и не делил с ним Европу. :-)
strelets19 15 февраля 2018 | 15:35
Лёня Гозман кандидат? Ведь прировнял СМЕРШ к SS гадёныш.
gonduras_on_kolima 15 февраля 2018 | 15:40
strelets19: // Лёня Гозман кандидат? Ведь прировнял СМЕРШ к SS гадёныш. //
Да, они различались формой, языком общения и длиной усов их фюрера.
Это действительно разительные отличия, чтобы их как-то сравнивать.
lazarenko5 15 февраля 2018 | 15:36
Ну для начала требуется издать под редакцией Р.Кадырова фолиант "Правда о войне", заверенный его подписью и гербовой печатью. А дальше просто - есть в книге - правда, нет - в тюрьму. Вот так решаются вопросы.
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 15:39
А правда, конечно, будет в том, что чеченцы, не щадя сил своих, воевали с немцами) И никто не уклонялся от призыва. И с белым конем, в подарок, никто Гитлера не ждал на Кавказе. Теперь это все будет "Искажение истории..."
prostovanya 15 февраля 2018 | 15:40
О, да в Чечне, оказывается, ещё и парламент есть... Совет старейшин-мудрейшин...
ludvig14 15 февраля 2018 | 15:41
таки под эте статью должны попасть и старшОй лэйтенатн КГБ (неучь) и полицейское начальство инициирующее дело и судья, который приговорил к штрафу Михаила Вячеславовича Листова, т.к. признание знаменитого фото с парада экстремистским есть нечто иное, как фальсификация истории ВОВ!
hihi2raza 15 февраля 2018 | 15:43
Парламент дураков.
rihard 15 февраля 2018 | 15:43
Потом дойдут до чеченских войн и будут сажать за сомнения в руководящей и направляющей роли отца и сына Кадыровых.
svirepyi_gary 15 февраля 2018 | 15:46
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года о ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве её территории гласил:
« В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили Родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооруженные банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооруженных выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские налеты на колхозы соседних областей, грабят и убивают советских людей, - Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР ликвидировать.
Совнаркому СССР наделить чеченцев и ингушей в новых местах поселения землей и оказать им необходимую государственную помощь по хозяйственному устройству...
idruker 15 февраля 2018 | 15:46
Эй, Даудов, а художественный вымысел советской пропаганды можно искажать?
alexeytrusov 15 февраля 2018 | 15:51
Сначала пусть выдвинет закон о рассекречивание всех архивов о ВОВ, да и закон о Чеченской войне можно тоже принять, очень хочется узнать всю правду без вранья и закрытых архивов.
croaker 15 февраля 2018 | 15:52
Теперь чеченцы должны знать правду: за какие же заслуги их Сталин депортировал в Казахстан.
zkotor 15 февраля 2018 | 15:54
А что, парламенту Чечни известна доподлинная правда о 2й Мировой? Или за искажение мифов и баек будут сажать?