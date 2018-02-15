Женская сборная России по хоккею потерпела третье поражение в рамках группового этапа олимпийского турнира

Она проиграла Финляндии и в четвертьфинале сыграет со Швейцарией.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли завоевать медалей в соревнованиях спортивных пар. После произвольной программы они заняли лишь 4-е место. Чемпионами в итоге стали немцы — Алена Савченко и Бруно Массо.

Норвежская лыжница Рагниль Хага завоевала золото олимпиады в забеге на 10 километров. Российские лыжницы заняли 8,10 и 16-е места. Индивидуальную гонку в 15 километров в биатлоне сегодня выиграла шведская спортсменка Ханна Эберг. Второе место заняла выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина.