Женская сборная России по хоккею потерпела третье поражение в рамках группового этапа олимпийского турнира
Она проиграла Финляндии и в четвертьфинале сыграет со Швейцарией.
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не смогли завоевать медалей в соревнованиях спортивных пар. После произвольной программы они заняли лишь 4-е место. Чемпионами в итоге стали немцы — Алена Савченко и Бруно Массо.
Норвежская лыжница Рагниль Хага завоевала золото олимпиады в забеге на 10 километров. Российские лыжницы заняли 8,10 и 16-е места. Индивидуальную гонку в 15 километров в биатлоне сегодня выиграла шведская спортсменка Ханна Эберг. Второе место заняла выступающая за Словакию Анастасия Кузьмина.
Комментарии4
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vaka257 15 февраля 2018 | 15:10
Величие страны в экономике ,в жизненном уровне населения ,а также в спорте. Но всё заменено величием Путина. И чем больше его величие.тем хуже экономика .медицина ,образование и успехи в спорте...
sparky 15 февраля 2018 | 15:12
Индивидуальную гонку в 15 километров в биатлоне сегодня выиграла шведская спортсменка Ханна Эберг.
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Это кто же у них тренер? А-а, Пихлер, лучший "друг" главного российского комментатора Губерниева.
Нужно посмотреть репортаж в его исполнении.
max3446 15 февраля 2018 | 15:21
В Крым с деловым визитом прибыла итальянская делегация, которая примет участие в VI международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым».
Аграрный форум пройдет в Ялте с 15 по 17 февраля и призван продемонстрировать передовые аграрные технологии и новинки отрасли.
«Для участия в форуме специально приехала делегация из Италии в составе четырех человек. Это представители сельскохозяйственной сферы итальянской области Венеции. Они прибыли для участия в качестве экспонентов и экспертов.
Их приезд призван наладить контакты между итальянским и крымским бизнесом, а также положить начало долгосрочному сотрудничеству в аграрной сфере», — цитирует РИА Новости одну из организаторов форума.
Возглавил делегацию учредитель итальянской компании «Агровенеция» Элизео Бертолази.
В рамках форума планируется подписать меморандум о сотрудничестве между группой компаний «ЭкспоКрым» и российско-итальянской культурной организацией «Венето-Россия», который определит вектор взаимодействия в целях поддержки малого и среднего бизнеса в аграрном секторе.
budweiser23 15 февраля 2018 | 15:27
max3446: отличная новость, а как обстоят дела с сезонным подрезанием фруктовых деревьев и надоями?