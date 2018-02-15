Американские власти и СМИ пытаются разобраться в причинах бойни, произошедшей накануне в средней школе во Флориде
Американские власти и СМИ пытаются разобраться в причинах бойни с использованием полуавтоматической винтовки, произошедшей накануне в средней школе на юге штата Флорида.
Наблюдатели отмечают, что сообщения о количестве жертв 19-летнего Николаса Круза, расстрелявшего учеников школы, которую он сам недавно закончил, появились не сразу. Поначалу шериф округа написал в своем Твиттере, что, по крайней мере, полтора десятка человек были доставлены в больницы города Паркленд, не уточняя, идет ли речь о раненых или погибших. И лишь позже, когда убийцу обнаружили и поймали в соседнем со школой районе, Эй-Би-Си Ньюз сообщил о 17-и убитых и 23-х раненых. Бывшие соученики Круза в соцсетях отмечают, что он часто вел себя неадекватно, почти всегда публикуя на своей страничке в Фейсбуке фотографии ножей и огнестрельного оружия. Преподаватель школы, в интервью Майами Хералд сказал, что Круз представлял собой «потенциальную угрозу» и что случившееся стоило предвидеть.
Президент Трамп выразил соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что в американских школах каждый – и ребенок, и учитель – должны чувствовать себя в безопасности.
Местные газеты отмечают, что в начавшемся году это уже не первый аналогичный случай: в конце января в штате Кентукки ученик средней школы расстрелял своих одноклассников, убив двих и ранив 17 человек.
Комментарии8
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noxepy_1488 15 февраля 2018 | 15:10
Записывайте - русские хакеры, русские кремлеботы, русские ТВ пропагандисты. Сталин, Путин. Вроде всё?
putinnavsegda 15 февраля 2018 | 15:16
noxepy_1488: Да, российская агрессия. Русские сеят атмосферу ненависти среди нормальных людей!
bosen48 15 февраля 2018 | 15:29
putinnavsegda: Ты на самом деле такой или придуриваешься?
liber_mott 15 февраля 2018 | 15:38
putinnavsegda: а ты, ублюдок, сеешь атмосферу идиотизма везде, где только появляешься. Ты просто конченый.
liber_mott 15 февраля 2018 | 15:17
А чего там разбираться? Путин виноват. Тут и так все понятно каждому думающему и неравнодушному быдлохомке.
metalag 15 февраля 2018 | 15:30
Предполагаю, что дальше будет еще хуже: количество психически ненормальных будет увеличиваться...а оружие можно свободно купить.
viteck 15 февраля 2018 | 15:49
metalag: Плохо что и до нас эта зараза добралась. Радутся только одни либералы - "а что вы хотели, это плата за демократию, за свободу, за открытые границы..."
bosen48 15 февраля 2018 | 15:42
Выражаю соболезнования родственникам погибших.
Американцы уничтожают сами себя. Дебилов и отморозков достаточно в любой стране, но нет такого доступа в шаговой доступности к любому типу оружия.
Тут вспомнишь Обаму и его попытки противостоять оружейному лобби. Но тщетно им плевать на жертвы, бизнес и ничего кроме бизнеса. И в этом ключе можно рассматривать образ России, как врага и поставки оружия на Украину, всё это бизнес.