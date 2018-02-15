Американские власти и СМИ пытаются разобраться в причинах бойни, произошедшей накануне в средней школе во Флориде

Американские власти и СМИ пытаются разобраться в причинах бойни с использованием полуавтоматической винтовки, произошедшей накануне в средней школе на юге штата Флорида.

Наблюдатели отмечают, что сообщения о количестве жертв 19-летнего Николаса Круза, расстрелявшего учеников школы, которую он сам недавно закончил, появились не сразу. Поначалу шериф округа написал в своем Твиттере, что, по крайней мере, полтора десятка человек были доставлены в больницы города Паркленд, не уточняя, идет ли речь о раненых или погибших. И лишь позже, когда убийцу обнаружили и поймали в соседнем со школой районе, Эй-Би-Си Ньюз сообщил о 17-и убитых и 23-х раненых. Бывшие соученики Круза в соцсетях отмечают, что он часто вел себя неадекватно, почти всегда публикуя на своей страничке в Фейсбуке фотографии ножей и огнестрельного оружия. Преподаватель школы, в интервью Майами Хералд сказал, что Круз представлял собой «потенциальную угрозу» и что случившееся стоило предвидеть.

Президент Трамп выразил соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что в американских школах каждый – и ребенок, и учитель – должны чувствовать себя в безопасности.

Местные газеты отмечают, что в начавшемся году это уже не первый аналогичный случай: в конце января в штате Кентукки ученик средней школы расстрелял своих одноклассников, убив двих и ранив 17 человек.