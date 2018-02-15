Архангельский областной суд оправдал местного жителя, которого оштрафовали за публикацию фотографии с парада Победы
Архангельский областной суд оправдал местного жителя, который был оштрафован за публикацию в соцсети фотографии с парада Победы 1945-го года. На ней изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами. Суд согласился с доводами защиты, что снимки не пропагандируют нацизм. Ранее районный суд Архангельска оштрафовал Михаила Листова на тысячу рублей.
Комментарии3
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superkievlyanin 15 февраля 2018 | 15:13
а размахивание власовским триколором не являтся разве пропагандой нацизма?
kukrynx 15 февраля 2018 | 15:22
Архангельский суд судить за раннее вынесенное абсурдное решение.
А разумнее просто разогнать этих идиотов.
djuga 15 февраля 2018 | 15:34
kukrynx: Архангельский суд судить за раннее вынесенное абсурдное решение.
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Да уж. Сколько времени, сил, ресурсов, денег и нервов было потрачено на этот маразм!
Других проблем в стране нет.