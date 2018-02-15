Архангельский областной суд оправдал местного жителя, которого оштрафовали за публикацию фотографии с парада Победы

Архангельский областной суд оправдал местного жителя, который был оштрафован за публикацию в соцсети фотографии с парада Победы 1945-го года. На ней изображены советские солдаты с опущенными немецкими знаменами. Суд согласился с доводами защиты, что снимки не пропагандируют нацизм. Ранее районный суд Архангельска оштрафовал Михаила Листова на тысячу рублей.