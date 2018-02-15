Роскомнадзор начал блокировать сайт Алексея Навального на территории страны
Политик не подчинился требованию суда удалить расследование о миллионере Олеге Дерипаске.
Сайт Алексея Навального постепенно отключают в России. По заверениям самого оппозиционера, некоторые провайдеры доступ к интернет-ресурсу еще не перекрыли, но «это временно». Сайт подвергся полной блокировки из-за того, что несколько его страниц содержали расследование с участием Олега Дерипаски и предположительно вице-премьером правительства Сергеем Приходько. В нем использовались фото— и видеоматериалы, сделанные работницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка. За разглашение тайны частной жизни олигарх и пожаловался на девушку в суд. Помимо сайта Навального материалы были опубликованы в Инстаграме Рыбки и на просторах Ютьюба. Этим соцсетям Роскомнадзор также пригрозил блокировкой. Инстаграм фотографии уже удалил, а переговоры ведомства с популярным видеосервисом пока продолжаются.
Алексей Навальный подал ответный иск на Роскомнадзор. Действия ведомства политик считает незаконными.
Комментарии27
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bbob 15 февраля 2018 | 15:06
#путинссыт
ag_bai 15 февраля 2018 | 15:07
Тогда всем сюда --
http://rybka.fuckrkn.org/
zilbershtein__ 15 февраля 2018 | 15:28
МГТС доступ закрыла, чо чем сообщил мне friGate при чтении мной этого сайта )
Роскомпозор, очко себе заблокируй )
u237 15 февраля 2018 | 15:26
bbob: м да разворошил Навальный старый гадюшник, и ведь страху в нем не видно. или пехотинцы стерха еще команды фас не получили?
kit07_12 15 февраля 2018 | 15:28
u237: Негодяи, они против свободы слова!
Присоединяясь - на этот раз - к протестам свободолюбивых хомячков, не могу не вспомнить историю с Витей Ш., который так же, как Дерипаска щас, визжал о неприкосновенности своей личной жизни, когда фото и видео с ним без его согласия выложила в инет некая Му-Му (еще в любовниках у Вити числился Матрас из Икеи, и тоже гад выложил Витины пыхтения на нем).
tks 15 февраля 2018 | 15:33
kit07_12: Подставу и провокацию от реальных событий не различаете? У вас - аберрация сознания?
alalrom 15 февраля 2018 | 15:40
tks: нет, у него путинизм 4-ой стадии холуйства
kit07_12 15 февраля 2018 | 15:44
tks: УК РФ Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
"1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации"
Чета не вижу здесь упоминаний про то, шо подставы нельзя, "реальную жизнь" можно.
Ты и в суде так из пальца высасываешь, юрист?
u237 15 февраля 2018 | 15:35
kit07_12: а Витя Ш. страну рулит?
ivfn 15 февраля 2018 | 15:48
kit07_12:
Так Витя и предъявлял бы претензии к Му-МУ? В чем проблема. Рыбка кстати все давно удалила
ivfn 15 февраля 2018 | 15:46
u237:
Медная чаша на ножке, исп. в церкви перед службой. (6 букв)
sekretniy_fizik 15 февраля 2018 | 15:43
bbob: "путинссыт"... На Навального? А долбанутому Алёшеньке остается одно - свалить на свою историческую родину, в/на залежную. Там как раз сейчас с такими как он клоунами напряженка - Мишико в Голландию смотался. Типа как бы семью проведать. Так что имеется вакансия. Лёха, вали, пока Мишико не вернулся и не устроил "Прорыв-2" на польско-украинской границе.
huyt 15 февраля 2018 | 15:07
Жулики заволновались в это раз как никогда. Плотно же в переносном смысле Алексей наступил им на яйца этим своим расследованием.
ivfn 15 февраля 2018 | 15:15
huyt:
Немножко не так
Блокируют из за фото -видео с Дерипаской. Рыбка давно все удалила. ,хоть и шлюха но соображает ,а Лелик рыпается
// В нем использовались фото— и видеоматериалы, сделанные работницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка. За разглашение тайны частной жизни олигарх и пожаловался на девушку в суд.//
Нельзя тиражировать фото и видео. Ну нельзя и все тут ТОЧКА.
Лелик что не знал об этом? Знал конечно ,но показать свою крутость надо. А может и не знал!!
u237 15 февраля 2018 | 15:23
ivfn: прикинь случай, сходку двух воров выложили в инете с раскладом чё да как, а за енто можно и по башке получить за разглашение тайны личной жизни. О как
ivfn 15 февраля 2018 | 15:50
u237:
Речь о Дерипаске идет. Ваши измышления расскажите теще на кухоньке
u237 15 февраля 2018 | 15:11
корчит нечистую силу от Навального, огнём адским жжот
y_y_y 15 февраля 2018 | 15:26
u237:
Адский-то огонь для нечисти- родная среда обитания. Ее лучше святой водичкой. ;)
vilingrad 15 февраля 2018 | 15:15
Тут банят Навального, там российские профессиональные вояки как вороны разлетаются...и про них молчок.
Болеет страна чекистским сифилисом:)
qwerty44444 15 февраля 2018 | 15:21
Трубу слабо заблокировать?
tks 15 февраля 2018 | 15:26
qwerty44444: Трубу - это которая из Центральной ТелеКанализации тянется? )))
tks 15 февраля 2018 | 15:24
Усть-лабинизм развитого путлеризма.
pushok1971 15 февраля 2018 | 15:26
Так блокирует, так блокирует! А ещё дерибаська и рыбаськой встретились, и ещё пару раз заблокировали!
u237 15 февраля 2018 | 15:33
меня терзают смутные сомнения, что скоро думать запретят. Подумал - беги сообщи, что да как, а там решат тебя сразу или потом. И всем, кто в интернете выдадут черные очки, дабы чего не нужного не прочитал и не увидел, а с внутренней стороны очков лик солнцеподобного.
fools_die 15 февраля 2018 | 15:38
"На территории страны" - это офигительно.
Типа, на территории других стран смотреть можно. Но народ не поедет же для этого за границу.
volvic 15 февраля 2018 | 15:44
Свобода слова торжествует !
ivfn 15 февраля 2018 | 15:52
volvic:
Почитайте Конституцию ,законы о распространении информации . Свобода слова не причем. Речь о фото и видео. Рыбка сообразительней Лелика оказалась ,хоть и шлюха . Она давно все удалила.