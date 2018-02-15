Роскомнадзор начал блокировать сайт Алексея Навального на территории страны

Политик не подчинился требованию суда удалить расследование о миллионере Олеге Дерипаске.

Сайт Алексея Навального постепенно отключают в России. По заверениям самого оппозиционера, некоторые провайдеры доступ к интернет-ресурсу еще не перекрыли, но «это временно». Сайт подвергся полной блокировки из-за того, что несколько его страниц содержали расследование с участием Олега Дерипаски и предположительно вице-премьером правительства Сергеем Приходько. В нем использовались фото— и видеоматериалы, сделанные работницей эскорт-агентства Анастасией Вашукевич, больше известной как Настя Рыбка. За разглашение тайны частной жизни олигарх и пожаловался на девушку в суд. Помимо сайта Навального материалы были опубликованы в Инстаграме Рыбки и на просторах Ютьюба. Этим соцсетям Роскомнадзор также пригрозил блокировкой. Инстаграм фотографии уже удалил, а переговоры ведомства с популярным видеосервисом пока продолжаются.

Алексей Навальный подал ответный иск на Роскомнадзор. Действия ведомства политик считает незаконными.