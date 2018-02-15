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15:00, 15 февраля 2018

Еще 15 россиян, возможно, погибли в Сирии

Как утверждают западные правозащитники, речь идет о сотрудниках частной охранной компании  — они стали жертвами взрыва на военном складе.

Инцидент произошел в населенном пункте Табия Джазира. По версии организации, которая базируется в Лондоне, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но сработала мина-растяжка. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека. Организация уточняет, что частная компания, чьи сотрудники подорвались на военном складе, занимается охраной нефтяных и газовых месторождений, которые контролируют сирийские власти. Другие подробности произошедшего, в том числе дата, когда произошел взрыв, не уточняются.

Напомним, как сообщали различные неофициальные источники, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли, по разным данным, от нескольких десятков до более чем 200 человек, в том числе сотрудников частной военной компании Вагнера. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что ей удалось установить имена восьмерых погибших россиян.

В Кремле говорят, что не знают о погибших россиянах. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал никаких решений засекретить данную информацию.

Комментарии

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rosta 15 февраля 2018 | 15:03

Во вата жжёт .

doc8_vikt 15 февраля 2018 | 15:08

Весьма сомнительный персонаж, заявление которого в западных СМИ воспринимали как истину, — «сирийский правозащитник» Рами Абдул-Рахман. Он же Осама Сулейман из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Вот только организация базируется в Лондоне, а Рами-Осама — единственный её сотрудник. Однако этот факт нисколько не мешал международным вещателям приглашать его к себе на эфиры и брать экспертные комментарии.

kit07_12 15 февраля 2018 | 15:10

//Как утверждают западные правозащитники//

Это ключевая фраза в этом сообщении.

Западным правозащитникам - ВЕРИМ.

doorin 15 февраля 2018 | 15:12

У вооруженной сирийской оппозиции совершенно
неожиданно для всех обнаружены израильские
противотанковые ракетные системы «Спайк» (Spike)
и израильские ударные беспилотники " IAI Harop ".
Именно эти израильские беспилотники и атаковали
русских в Сирии.

\ Berlingske, Дания \

ruki_proch 15 февраля 2018 | 15:13

Группа исследователей CIT так и предупреждает - источник ненадежный, часто ошибается, требуется перепроверка.

kit07_12 15 февраля 2018 | 15:16

Тем временем, пока российские наемники, то ли подрываются, то ли нет, на вражеских минах, на Донбассе херои АТО уничтожают сами себя:


"Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили товарищи по службе вблизи Широкино и пытались скрыть убийство путем поджога и взрыва.


Об этом говорится в посте спикера генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Делом занимается Военная прокуратура сил АТО. Эксперты осмотрели место происшествия, правоохранители провели первоочередные следственные (розыскные) действия."




kapitonovih_36 15 февраля 2018 | 15:18

йехо просто хавку подбрасывает какластым и пейсатым тролям...а этим долбикам другого не надо...вон как слюни пускают. огромными пузарями...хи-хи...

her 15 февраля 2018 | 15:24

kapitonovih_36: йехо просто хавку подбрасывает какластым и пейсатым тролям...а этим долбикам другого не надо...вон как слюни пускают. огромными пузарями...хи-хи...
-----------------
Гыыы, вы только гляньте на эту "патриотическую" гниду, она не хочет впрягаться за погибших россиян. :-)

seryj_wolk 15 февраля 2018 | 15:32

her: В Сирии, чем больше гибнет рфских интервентов, тем лучше. Быстрее героически сбегут оттуда, быстрее и наступит там мир. А население рфии еще долго героям и их семьям будет платить пенсии, обеспечивать их льготами и с любовью и гордостью за рчередную победу вспоминать Путина и его кооператив.

bosen48 15 февраля 2018 | 15:50

seryj_wolk: Дурик, наёмникам не платят никаких пенсий, наёмничество запрещено, ты спутал с американскими ЧВК.

relocated 15 февраля 2018 | 15:35

her: Патриотической гниде самое место в игноре.

rihard 15 февраля 2018 | 15:04

Они никто, поэтому никто и не погиб.

kir_pich_101 15 февраля 2018 | 15:12

rihard: Просто кучка придурков!
Профи сначала выяснили бы статус объекта, и если бы и подорвались, то не в таком количестве и не на растяжке.
Просто придурки.

ginbin_ 15 февраля 2018 | 15:25

kir_pich_101: Так то шахтёры и трактористы, откуда им знать про растяжки.

kara 15 февраля 2018 | 15:04

Такое ощущение, что или лично они мину ставили, или она им позвонила и отчиталась.

nanarytwo 15 февраля 2018 | 15:06

"По версии организации, которая базируется в Лондоне, " - да..да.. "верим" такому источнику.

bandera 15 февраля 2018 | 15:17

nanarytwo: Это же не Крым забирать когда нет у Украины ни армии ничего.А США.И сразу увидели всю мощу путина.Это СССР был силой и бабки не держал на западе как Путин.

bandera 15 февраля 2018 | 15:11

И Где же вождь? Усрался.

noxepy_1488 15 февраля 2018 | 15:13

bandera: По фициальной версии ваш вождь самоликвидировался в мае сорок пятого. По неофициальной, помер несколько лет назад в Парагвае. А ты и не знал?

kara 15 февраля 2018 | 15:13

bandera: хз, где вождь: на Мальдивах, а Америке, в Европе.
У вас вождей много, кто из вождивее, не понятно.

vise1 15 февраля 2018 | 15:12

Не ждал Путин (Моль) ,
такой подлянки от Уткина (Вагнер) .

galina6837 15 февраля 2018 | 15:17

Не может этого быть! У проправительственных сил не может быть в Сирии никаких складов. И проправительственных сил тоже нету. Всех вывели из Сирии.
И бандитов в Сирии нету. Ух проправительственные силы (ныне отсутствующие в Сирии) всех сокрушили и по ветру пустили давно. Покойники стрелять не могут и растяжки крепить тоже не могут.
В Сирию только хулиганы в отпуск ездють.
Так главный сказал. Я ему верю.

stakanoff 15 февраля 2018 | 15:18

Ну всё, понеслась... То были сотни "разбомбленных госпиталей", теперь "сотни убитых россиян".

pushok1971 15 февраля 2018 | 15:21

Россобабы ещё нарожают россобыдло!

askol2016 15 февраля 2018 | 15:22

Блестящую отповедь убийцам из Министерства Нападения дал Игорь Эйдман на сайте Каспаров.ру. Советую почитать.

prostovanya 15 февраля 2018 | 15:23

Лезли тушенку тырить?

perz 15 февраля 2018 | 15:26

Судя по сообщениям частные компании в России имеют право создавать военизированные отряды, Интересно прописано ли это право в законах России о создании военизированных подразделений и если прописано то какие виды вооружений и какой численности личного состава им разрешается иметь. Например имеют ли они право только на стрелковое оружие или на тяжелую технику и на авиацию ?

vasya_von_smetankin 15 февраля 2018 | 15:28

"Бабы ещё нарожают"
(с) Приписывается "маршалу Пабеды" Г. К. Жукову.

lord21 15 февраля 2018 | 15:38

Это они начали БОМБИТЬ ВОРОНЕЖЖЖЖЖ!

krestianin_067rus Михаил Никитин 15 февраля 2018 | 15:44

«Сливают» ЧВК за ненадобностью... война-то кончилась.

latinin 15 февраля 2018 | 15:50

Все больше россиян стремится стать нефтяниками в далекой Сирии...

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