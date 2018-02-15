Еще 15 россиян, возможно, погибли в Сирии

Как утверждают западные правозащитники, речь идет о сотрудниках частной охранной компании — они стали жертвами взрыва на военном складе.

Инцидент произошел в населенном пункте Табия Джазира. По версии организации, которая базируется в Лондоне, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но сработала мина-растяжка. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека. Организация уточняет, что частная компания, чьи сотрудники подорвались на военном складе, занимается охраной нефтяных и газовых месторождений, которые контролируют сирийские власти. Другие подробности произошедшего, в том числе дата, когда произошел взрыв, не уточняются.

Напомним, как сообщали различные неофициальные источники, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли, по разным данным, от нескольких десятков до более чем 200 человек, в том числе сотрудников частной военной компании Вагнера. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что ей удалось установить имена восьмерых погибших россиян.

В Кремле говорят, что не знают о погибших россиянах. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал никаких решений засекретить данную информацию.