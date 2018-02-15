Еще 15 россиян, возможно, погибли в Сирии
Как утверждают западные правозащитники, речь идет о сотрудниках частной охранной компании — они стали жертвами взрыва на военном складе.
Инцидент произошел в населенном пункте Табия Джазира. По версии организации, которая базируется в Лондоне, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но сработала мина-растяжка. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека. Организация уточняет, что частная компания, чьи сотрудники подорвались на военном складе, занимается охраной нефтяных и газовых месторождений, которые контролируют сирийские власти. Другие подробности произошедшего, в том числе дата, когда произошел взрыв, не уточняются.
Напомним, как сообщали различные неофициальные источники, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли, по разным данным, от нескольких десятков до более чем 200 человек, в том числе сотрудников частной военной компании Вагнера. Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что ей удалось установить имена восьмерых погибших россиян.
В Кремле говорят, что не знают о погибших россиянах. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал никаких решений засекретить данную информацию.
Комментарии31
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rosta 15 февраля 2018 | 15:03
Во вата жжёт .
doc8_vikt 15 февраля 2018 | 15:08
Весьма сомнительный персонаж, заявление которого в западных СМИ воспринимали как истину, — «сирийский правозащитник» Рами Абдул-Рахман. Он же Осама Сулейман из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Вот только организация базируется в Лондоне, а Рами-Осама — единственный её сотрудник. Однако этот факт нисколько не мешал международным вещателям приглашать его к себе на эфиры и брать экспертные комментарии.
kit07_12 15 февраля 2018 | 15:10
//Как утверждают западные правозащитники//
Это ключевая фраза в этом сообщении.
Западным правозащитникам - ВЕРИМ.
doorin 15 февраля 2018 | 15:12
У вооруженной сирийской оппозиции совершенно
неожиданно для всех обнаружены израильские
противотанковые ракетные системы «Спайк» (Spike)
и израильские ударные беспилотники " IAI Harop ".
Именно эти израильские беспилотники и атаковали
русских в Сирии.
\ Berlingske, Дания \
ruki_proch 15 февраля 2018 | 15:13
Группа исследователей CIT так и предупреждает - источник ненадежный, часто ошибается, требуется перепроверка.
kit07_12 15 февраля 2018 | 15:16
Тем временем, пока российские наемники, то ли подрываются, то ли нет, на вражеских минах, на Донбассе херои АТО уничтожают сами себя:
"Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили товарищи по службе вблизи Широкино и пытались скрыть убийство путем поджога и взрыва.
Об этом говорится в посте спикера генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.
Делом занимается Военная прокуратура сил АТО. Эксперты осмотрели место происшествия, правоохранители провели первоочередные следственные (розыскные) действия."
kapitonovih_36 15 февраля 2018 | 15:18
йехо просто хавку подбрасывает какластым и пейсатым тролям...а этим долбикам другого не надо...вон как слюни пускают. огромными пузарями...хи-хи...
her 15 февраля 2018 | 15:24
kapitonovih_36: йехо просто хавку подбрасывает какластым и пейсатым тролям...а этим долбикам другого не надо...вон как слюни пускают. огромными пузарями...хи-хи...
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Гыыы, вы только гляньте на эту "патриотическую" гниду, она не хочет впрягаться за погибших россиян. :-)
seryj_wolk 15 февраля 2018 | 15:32
her: В Сирии, чем больше гибнет рфских интервентов, тем лучше. Быстрее героически сбегут оттуда, быстрее и наступит там мир. А население рфии еще долго героям и их семьям будет платить пенсии, обеспечивать их льготами и с любовью и гордостью за рчередную победу вспоминать Путина и его кооператив.
bosen48 15 февраля 2018 | 15:50
seryj_wolk: Дурик, наёмникам не платят никаких пенсий, наёмничество запрещено, ты спутал с американскими ЧВК.
relocated 15 февраля 2018 | 15:35
her: Патриотической гниде самое место в игноре.
rihard 15 февраля 2018 | 15:04
Они никто, поэтому никто и не погиб.
kir_pich_101 15 февраля 2018 | 15:12
rihard: Просто кучка придурков!
Профи сначала выяснили бы статус объекта, и если бы и подорвались, то не в таком количестве и не на растяжке.
Просто придурки.
ginbin_ 15 февраля 2018 | 15:25
kir_pich_101: Так то шахтёры и трактористы, откуда им знать про растяжки.
kara 15 февраля 2018 | 15:04
Такое ощущение, что или лично они мину ставили, или она им позвонила и отчиталась.
nanarytwo 15 февраля 2018 | 15:06
"По версии организации, которая базируется в Лондоне, " - да..да.. "верим" такому источнику.
bandera 15 февраля 2018 | 15:17
nanarytwo: Это же не Крым забирать когда нет у Украины ни армии ничего.А США.И сразу увидели всю мощу путина.Это СССР был силой и бабки не держал на западе как Путин.
bandera 15 февраля 2018 | 15:11
И Где же вождь? Усрался.
noxepy_1488 15 февраля 2018 | 15:13
bandera: По фициальной версии ваш вождь самоликвидировался в мае сорок пятого. По неофициальной, помер несколько лет назад в Парагвае. А ты и не знал?
kara 15 февраля 2018 | 15:13
bandera: хз, где вождь: на Мальдивах, а Америке, в Европе.
У вас вождей много, кто из вождивее, не понятно.
vise1 15 февраля 2018 | 15:12
Не ждал Путин (Моль) ,
такой подлянки от Уткина (Вагнер) .
galina6837 15 февраля 2018 | 15:17
Не может этого быть! У проправительственных сил не может быть в Сирии никаких складов. И проправительственных сил тоже нету. Всех вывели из Сирии.
И бандитов в Сирии нету. Ух проправительственные силы (ныне отсутствующие в Сирии) всех сокрушили и по ветру пустили давно. Покойники стрелять не могут и растяжки крепить тоже не могут.
В Сирию только хулиганы в отпуск ездють.
Так главный сказал. Я ему верю.
stakanoff 15 февраля 2018 | 15:18
Ну всё, понеслась... То были сотни "разбомбленных госпиталей", теперь "сотни убитых россиян".
pushok1971 15 февраля 2018 | 15:21
Россобабы ещё нарожают россобыдло!
askol2016 15 февраля 2018 | 15:22
Блестящую отповедь убийцам из Министерства Нападения дал Игорь Эйдман на сайте Каспаров.ру. Советую почитать.
prostovanya 15 февраля 2018 | 15:23
Лезли тушенку тырить?
perz 15 февраля 2018 | 15:26
Судя по сообщениям частные компании в России имеют право создавать военизированные отряды, Интересно прописано ли это право в законах России о создании военизированных подразделений и если прописано то какие виды вооружений и какой численности личного состава им разрешается иметь. Например имеют ли они право только на стрелковое оружие или на тяжелую технику и на авиацию ?
vasya_von_smetankin 15 февраля 2018 | 15:28
"Бабы ещё нарожают"
(с) Приписывается "маршалу Пабеды" Г. К. Жукову.
lord21 15 февраля 2018 | 15:38
Это они начали БОМБИТЬ ВОРОНЕЖЖЖЖЖ!
krestianin_067rus Михаил Никитин 15 февраля 2018 | 15:44
«Сливают» ЧВК за ненадобностью... война-то кончилась.
latinin 15 февраля 2018 | 15:50
Все больше россиян стремится стать нефтяниками в далекой Сирии...