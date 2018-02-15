По словам дворников Красносельского района, их зарплата не превышает 30 тыс рублей в месяц – мундеп Мохов

По словам дворников в Красносельском районе столицы, их зарплата не превышает 30 тыс рублей в месяц. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» местный муниципальный депутат Алексей Мохов. Он добавил, что дворники рассказали об этом, когда приходили митинговать около муниципалитета, жалуясь на условия труда.

«Те только, с кем мы общались, эти дворники устно нам говорили, что зимой зарплата может достигать до 30 тыс рублей, вообще зимой их труд оплачивается больше. Также они говорили, что за январь пока получили 13 тыс, но ожидают доплаты в форме премии, им ее обещали в устной форме. Мы понимаем, что эта ситуация только на одном из участков ГБУ «Жилищник», и ситуация может разниться между ними. Но о 45 тысячах нам никто не говорил», — сказал он.

А.Мохов также подчеркнул, что ранее на совете депутатов Красносельского района была утверждена инициатива создать межведомственную комиссию с привлечением районной управы и ГБУ «Жилищник», целью которой являлось бы выяснение вопроса выплат дворникам. Однако в среду мундепы получили письмо из управы с отказом принять участие в деятельности комиссии.

«Мне кажется, они не хотят подотчетности и показать нам реальные обстоятельства, которые есть. И пока у нас нет никаких документов, которые бы показывали реальное положение дел», — уточнил он.

По словам А.Мохова, необходимо и дальше заниматься этим вопросом, чтобы понять, как все обстоит на самом деле.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что дворники в Москве получают 45 тысяч рублей в месяц.