Одной из главных задач правительства должно стать повышение пенсии до  25 тысяч рублей в месяц

Так считает вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, скорость достижения намеченной цели будет зависеть от мер, которые будут приняты в ближайшее время.

Сегодня Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С мая МРОТ составит 11 тысяч рублей.