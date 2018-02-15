Одной из главных задач правительства должно стать повышение пенсии до 25 тысяч рублей в месяц
Так считает вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, скорость достижения намеченной цели будет зависеть от мер, которые будут приняты в ближайшее время.
Сегодня Госдума одобрила во втором чтении президентский законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. С мая МРОТ составит 11 тысяч рублей.
Комментарии20
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vagali 15 февраля 2018 | 14:44
Уроды! К какому году? Небось к 50-музыку?
huyt 15 февраля 2018 | 14:48
vagali: Не успеют к 2050-му. Наверно к 2070-му. Вон план по капремонтам многоквартирных домов расписан уже до 2045 года.
ignachio 15 февраля 2018 | 15:05
В Москве и так уже минимальная пенсия 17 тыс.
В Петербурге - 9, в глубинке наверно не больше 6.
vasilevich58 15 февраля 2018 | 15:07
Понеслось предвыборное враньё!
lazich 15 февраля 2018 | 14:46
Это какой же курс закладывают? 80 или 90 рубликов за зеленый?
budweiser23 15 февраля 2018 | 14:46
Пенсионерам вывешивают перед носом морковку...., следующий этап - пинок под зад в кабинку для голосования!
choma 15 февраля 2018 | 14:47
Ага,задергались перед выборами, фактически пытаются перехватить повестку Навального
vaka257 15 февраля 2018 | 14:49
25 тыс. это хорошо,но сколько будет при этом стоить батон хлеба?Про ЖКХ и писать страшно...
ignachio 15 февраля 2018 | 15:08
А в Германии уж как страшно подумать, сколько стоит батон хлеба, там же пенсия 2000 евро!
viagor 15 февраля 2018 | 14:51
Пока Грудинин не появился и не заявил о себе как единый кандидат от всех левых, правительство даже не думало так существенно поднять пенсии. Испугались роста популярности Грудинина в народе!
В голосовании на радио "Вести FM" которое проводил Соловьёв, результат был таким:
50% за Путина и 45% за Грудинина. И это реальный соцопрос, а не те фейки, которые подсовывает ВЦИОМ и прочие. По оценке КПРФ, за Грудинина в стране уже 60% избирателей. Простой народ больше не желает терпеть социальную несправедливость и издевательство.
w49 15 февраля 2018 | 14:56
Деньги дешевеют.
democ 15 февраля 2018 | 14:56
Мечты, мечты,
Где Ваша сладость?
Мечты ушли,
Осталась гадость...
plidurok Андрей Филимонов 15 февраля 2018 | 14:58
Верю! Но знаю, что не доживу.
gennomov 15 февраля 2018 | 15:00
Для 86 процентов воспринято, что повысят сразу в полночь после выборов или "Все на выборы за Пупыря. Уря"
bono11 15 февраля 2018 | 15:01
У депутатов и силовиков пенсия уже во много раз больше . чем 25 !!! другие пусть подыхают - им всё- равно !!!
u237 15 февраля 2018 | 15:07
легко, доллар сделать по 25000руб и будет им всем пенсия по 25000руб
svenik 15 февраля 2018 | 15:08
Хахахахха....вот это главный ход у ЕрКрыс.
Чистейший хитрый шантаж - если старики не пойдут голосовать за вовку, то будешь гнить живьем...
Сук@...куда ты старик лезишь, те завтра подыхать...дай дорогу молодым. Ваще засох моZг
ulagai 15 февраля 2018 | 15:09
Возможно,к столетию нашего Мугабы.
marikona 15 февраля 2018 | 15:11
Как хорошо плевать, когда есть выбор: можно в морду, а можно и на ботинки
srk2658lu 15 февраля 2018 | 15:41
Скотость достижения предвыборных обещаний - космическая!
Доиндексируйте пенсии на 8,2 за 2016 год, уроды!