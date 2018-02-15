Власти Москвы опровергают информацию о  смерти пациентки, которая не дождалась помощи врачей в больнице

Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сказал в интервью ТАСС, что женщина поступила в 20-ю больницу из частной медицинской организации, никаких нарушений в порядке ее приема не было. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Некоторые СМИ утверждали, что пациентка скончалась 14-го февраля из-за длительного ожидания в очереди к врачу.