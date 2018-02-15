Власти Москвы опровергают информацию о смерти пациентки, которая не дождалась помощи врачей в больнице
Глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сказал в интервью ТАСС, что женщина поступила в 20-ю больницу из частной медицинской организации, никаких нарушений в порядке ее приема не было. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Некоторые СМИ утверждали, что пациентка скончалась 14-го февраля из-за длительного ожидания в очереди к врачу.
Комментарии5
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alexandr_l 15 февраля 2018 | 14:39
Сейчас ее состояние удовлетворительное.
Зато с другой всё хорошо.
archibald_dandy_esquire 15 февраля 2018 | 15:06
alexandr_l:
Леди и сэры,
российское здравоохранение достигло таких колоссальных успехов, что больные излечиваются уже во время ожидания оказания медицинской помощи.
И это не единичный случай. Многие пришедшие больными, после нескольких часов ожидания в очереди уходят здоровыми, что подтверждает гениальные слова самовыдиженца о том, что Россия сильна коллективизмом, а не дешёвыми индивидуалистическими талантами.
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 14:43
Если вбросы делаются,значит это кому-то нужно....
pushok1971 15 февраля 2018 | 14:48
Хрипун прохрипел хрипло и с хрипотцой!
goodman 15 февраля 2018 | 15:02
И как долго эти наезды будут продолжаться, пока не защитят юридически нормальных врачей? Кто нормальный и кто не нормальный, СК будет определять? Вся эта возня ведёт к ухудшению медицинской помощи в целом. А это нам надо?