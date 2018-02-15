Сегодня во Флориде должен предстать перед судом Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам школы
По данным местных СМИ, правоохранительные органы проводят обыски в рамках расследования. Полиция изучила сайты, которыми пользовался 19-летний Круз. Обнаружено большое количество фотографий оружия. Винтовку молодой человек приобрел в прошлом году.
В результате стрельбы в школе в Пароклэнде погибли 17 человек. Ученики рассказали, что пострадавших могло бы быть больше, если бы не действия педагогов. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии.
Комментарии5
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ebu_xoxlob_01 15 февраля 2018 | 14:38
Очередное подтверждение того что процент дебилов в сшП давно зашкаливает
kasperyan 15 февраля 2018 | 14:49
ebu_xoxlob_01: Вас на эту мысль натолкнула история со стрельбой в шко́ле № 263 в районе Отрадное города Москвы? Или инцидент в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, где школьник пронес в класс пневматическое оружие и открыл стрельбу. Или подросток, который с топором и «коктейлем Молотова» напал на одну из школ в микрорайоне Сосновый Бор. Или поножовщина в школе № 127 в Перми, где 12 человек получили ножевые ранения в результате инцидента...
vasilevich58 15 февраля 2018 | 15:30
Остаётся только ужаснуться при мысли. что будет, если в РФ разрешить свободную продажу оружия!
viagor 15 февраля 2018 | 14:43
Нам тут один музыкант Америку в пример ставит. Нет уж, нам такой пример не нужен.
Больную эпидемией насилия и жадного эгоизма надо лечить, а не в примеры предлагать.
sergej17 15 февраля 2018 | 15:24
viagor: Светочь ордынская московитская житница изо дня в день удивляет мир новостями о невиданном альтруизме в самых разных местечках русского и нерусского миров. То в Украине, то в Сирии, то в школах Бурятии и Перми, посрамляя "пиндосов" всё линчующих и линчующих негров.