Сегодня во Флориде должен предстать перед судом Николас Круз, открывший стрельбу по ученикам школы

По данным местных СМИ, правоохранительные органы проводят обыски в рамках расследования. Полиция изучила сайты, которыми пользовался 19-летний Круз. Обнаружено большое количество фотографий оружия. Винтовку молодой человек приобрел в прошлом году.

В результате стрельбы в школе в Пароклэнде погибли 17 человек. Ученики рассказали, что пострадавших могло бы быть больше, если бы не действия педагогов. Пятеро раненых, поступивших в местную больницу, находятся в тяжелом состоянии.