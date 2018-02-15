В Сирии при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской ЧВК, — утверждают западные правозащитники.
В Сирии при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской частной военной компании, — утверждают западные правозащитники.
По данным организации, базирующейся в Лондоне, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но подорвались на мине-растяжке. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека.
Напомним, — по неофициальным данным из разных источников, в результате американского авиаудара в Сирии 7-го февраля погибли от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников ЧВК Вагнера.
Российские власти не признают того, что в Сирии воюют россияне – не действующие военнослужащие.
Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал решения засекретить информацию о погибших в Сирии.
Комментарии27
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huyt 15 февраля 2018 | 14:36
Вроде за наёмничество статья УК РФ есть. Вроде 359-я.
wrongway1 15 февраля 2018 | 14:39
huyt:
на башне Кремля надо установить большущий баннер "ИХТАМНЕТ" на разных языках
doorin 15 февраля 2018 | 14:41
По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR)
стало известно, что в ближайшее время
в Сирии будут атакованы все американские базы в Сирии,
а также все места где находятся инструкторы западной
коалиции, обучающие вооруженную сирийскую оппозицию.
\SOHR\
oldpartizan 15 февраля 2018 | 14:44
вывод в ускоренном режиме?
superkievlyanin 15 февраля 2018 | 15:15
oldpartizan: нет.
Просто: СОБАКАМ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ
daatan 15 февраля 2018 | 14:46
Украинские морпехи перебрали с алкоголем и расстреляли сослуживцев ВСУ.
Херачат сами себя. Вот умора :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Бу-га-га-га
vise1 15 февраля 2018 | 14:50
daatan:
пригожинский,
босс деньги теряет,
а ты ржёшь как конь !
kit07_12 15 февраля 2018 | 14:56
vise1: Узбагойтесь. никто ничего не теряет. Западные правозащитники отрабатывают гранты. Чем ближе выборы президента РФ, тем больше жертв среди 2российских наемников" они будут находить, тут главное, не увлечься и не отправить к праотцам целую дивизию зараз, на одной мине-растяжке...
arabmot 15 февраля 2018 | 14:40
huyt: Да это просто большой-большой баллон с пропаном 7 февраля взорвался. А РФ тут вообще не при делах))))
dadmorose 15 февраля 2018 | 15:07
huyt: Теперь это называется "сотрудник"
u237 15 февраля 2018 | 15:18
это несчастный случай на производстве
dorin1987 15 февраля 2018 | 15:23
huyt: Дык "ихтамнеты" же. Теперь - натурально. Поделом.
world_nail 15 февраля 2018 | 14:36
Не ходите, дети-долпойопы, в Африку гулять,
можно мину-попрыгушку на свою жопу поймать.
starushko_ 15 февраля 2018 | 14:37
Что-то наши наёмники дохнут как мухи. Может надо американских нанимать )
arabmot 15 февраля 2018 | 14:44
starushko_: Кто ж, из америкосов, на расейскую зарплату то пойдет? Им же платить надо, а в рашке, что рыбки, что спецназ, почти бесплатные)))
andreyoo 15 февраля 2018 | 15:33
starushko_: Ха.Ха.Ха. Наталья starushko_ ... Украина, Первомайск.
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Чьи это "ваши"? Бл@, дочек офицеров ту больше, чем самих офицеров
pushok1971 15 февраля 2018 | 14:45
В последнее время стало приходить много хороших новостей!
noxepy_1488 15 февраля 2018 | 14:50
pushok1971: Вот котик, ещё, порадуйся!
Киев сообщил о гибели в Донбассе четырех военнослужащих отдельной бригады морской пехоты — по данным Генпрокуратуры, их расстреляли сослуживцы.
Тела морских пехотинцев обнаружили в доме, где они временно проживали, сообщает пресс-центр операции силовиков в Донбассе в Facebook. Военная служба правопорядка ВСУ и национальная полиция выясняют обстоятельства и причины произошедшего, говорится в сообщении.
Генпрокуратура, со своей стороны, возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве двух или более человек. Подозреваемых — двоих морпехов из того же подразделения — задержали, они уже дали признательные показания. Причиной конфликта Генпрокуратура называет неуставные отношения.
По данным украинского интернет-издания LB.ua, ЧП произошло в месте дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское.
ed10075 15 февраля 2018 | 14:48
Войну уже три раза как выиграли, и все три раза - победоносно. А люди все гибнут. Парадоксы Минобороны?
archibald_dandy_esquire 15 февраля 2018 | 15:01
ed10075: " Войну уже три раза как выиграли, и все три раза - победоносно. А люди все гибнут. "
Сэр?
когда кто-нибудь в последний раз слышал, что самовыдвиженец, или кто-то из его "команды" называл население РФ людьми? По слухам в их элитном кругу население РФ имеет название "перхоть".
al101_2 15 февраля 2018 | 14:49
Нормальный естественный отбор по Дарвину.
Чем больше их останется там, тем спокойнее будет здесь.
budweiser23 15 февраля 2018 | 14:50
Бред! На мине растяжке, конечно можно подорваться количеством 23 человека, но это должны быть идиоты в ряд, чтобы умудриться добиться таких результатов...
pol_55 15 февраля 2018 | 15:09
budweiser23: Склад с оружием и боеприпасами в котором была растяжка,скоко влезло в склад (хоть сотня),нууу бред конечно же.
u237 15 февраля 2018 | 15:16
budweiser23: почитай как Жуков описывал способ разминирования принятый в РККА - бойцы берутся за руки и идут плотными рядами по минному полю, как будто его нет. Так что ни чего удивительного
wojskowy Марек Качоровски 15 февраля 2018 | 14:50
Что значит Путин не принимал решения скрывать или не скрывать потери? Он вообще не имел и раньше этого делать. Кто ему давал такие права. что-то вообще скрывать он ГРАЖДАН!!!!, кроме государственной тайны. В Законе ясно и чётко прописано, что относится к Государственной тайне, потери военнослужащих от любый причины там не перечислены. Президент постоянно своими указами и решениями грубо нарушает Конституцию, превышает свои полномочия. При этом от граждан требует соблюдения Закона, вплоть до идиотских принятых Госдумой. Один Закон о продлении сроков чего стоит. Этот Закон является основопологающим в Конституции, т.е. изменять его можно только путём всенародного Референдума.
kit07_12 15 февраля 2018 | 15:01
wojskowy: А ваша Утка докладывает вам, сколько польских граждан сдохло на Донбассе, воюя в составе бандеровских добробатов?
"«Ополченцы, которые воюют на Донбассе, демонстрировали перед камерами польские документы. В Польше недавно едва не произошёл скандал, когда привезли несколько тел сотрудников частных охранных предприятий – польских частных военных компаний, которых, в соответствии с распоряжением МИД, очень тихо и без помпы похоронили, запретив даже упоминать в прессе об этом случае. "
"Помимо косвенных доказательств участия польских граждан в войне на украинском Востоке, есть и прямые. Недавно созданный англоязычный «рупор» Майдана на международной арене – портал euromaidanpress.com - месяц назад опубликовал статью с пафосным названием «Поляки умирают за свободную Украину». Тема статьи: в Хмельницком с почестями похоронили гражданина Польши, 49-летнего Леонида Смолинского, погибшего на Донбассе, где он воевал в составе добровольческого батальона «Днепр». "
pol_55 15 февраля 2018 | 15:27
kit07_12: *Бандеровские добробаты*на передовой часто тролят *москалей*переговариваясь по рации на польском,английском,а *беззубые старухи их......*