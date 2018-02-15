В Сирии при взрыве на военном складе погибли 15 сотрудников российской частной военной компании, — утверждают западные правозащитники.

По данным организации, базирующейся в Лондоне, россияне вместе с бойцами проправительственных сил пытались проникнуть на склад, но подорвались на мине-растяжке. Всего, по данным правозащитников, в результате взрыва погибли 23 человека.

Напомним, — по неофициальным данным из разных источников, в результате американского авиаудара в Сирии 7-го февраля погибли от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников ЧВК Вагнера.

Российские власти не признают того, что в Сирии воюют россияне – не действующие военнослужащие.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не принимал решения засекретить информацию о погибших в Сирии.