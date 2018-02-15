Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к  сайту Алексея Навального

Это подтвердила пресс-служба ведомства. Речь идет о страницах, на которых находится информация с расследованием в отношении миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

Ранее ограничить доступ к этим сведениям постановил районный суд в Краснодарском крае по иску Дерипаске к девушке из эскорта Насте Рыбке.

Роскомнадзор ожидает, что материалы, указанные в решении суда, будут удалены и компанией Гугл.