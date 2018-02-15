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14:30, 15 февраля 2018

Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к  сайту Алексея Навального

Это подтвердила пресс-служба ведомства. Речь идет о страницах, на которых находится информация с расследованием в отношении миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

Ранее ограничить доступ к  этим сведениям постановил районный суд в Краснодарском крае по иску Дерипаске к  девушке из эскорта Насте Рыбке.

Роскомнадзор ожидает, что материалы, указанные в решении суда, будут удалены и компанией Гугл.

Комментарии

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vise1 15 февраля 2018 | 14:32

Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к сайту Алексея Навального

Одни проститутки блокируют инфо о другой .
Ревность .
:)

huyt 15 февраля 2018 | 14:34

vise1: Решение суда ещё не вступило в законную силу. Да и коррупционеры как видим боятся огласки.

oldpartizan 15 февраля 2018 | 14:40

паника или агония?

daatan 15 февраля 2018 | 14:42

Давно пора Лешеньку банить. И в психушку его.

huyt 15 февраля 2018 | 14:43

daatan: vezdehod: Во ! Савушкинские тролли на подмогу пришли жуликов защищать.

sborisych 15 февраля 2018 | 14:51

daatan:
И в психушку его
==
Это откуда ты строчишь?

(комментарий скрыт)

u237 15 февраля 2018 | 15:03

daatan: корчит нечистую силу от одной фамилии НАВАЛЬНЫЙ

amarnsky 15 февраля 2018 | 14:51

oldpartizan: Сатрапы! Крысы казематные!

arabmot 15 февраля 2018 | 14:52

oldpartizan: Старческий маразм.

dokolle 15 февраля 2018 | 15:02

Слава Нвальному - нет ворам, лгунам, холуям и подлецам.
Правда победит... но не сразу.
..............................
О чем поет ночная птица
Одна в осенней тишине?
О том с чем скоро разлучится
И будет видеть лишь во сне.
О том, что завтра в путь неблизкий,
Расправив крылья, полетит.
О том, что жизнь глупа без риска
И правда все- же победит.

Ночные песни птицы вещей
Мне стали пищей для души.
Я понял вдруг простую вещь:
Мне будет трудно с ней проститься.
Холодным утром крик последний
Вдруг бросит в сторону мою.
Ночной певец, я твой наследник,
Лети, я песню допою.

vezdehod 15 февраля 2018 | 14:42

Поздно закрывать - дело сделано и его пора передавать в Басманный суд, Насильники девочки-проститутки Насти должны понести заслуженное наказание.

dude_lebowsky 15 февраля 2018 | 14:45

Через VPN работает.

maximv 15 февраля 2018 | 14:38

vise1: Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх! Боже, сколько веры в руках отставных палачей! Ты не дай им опять закатать рукава... ДДТ

ag_bai 15 февраля 2018 | 14:39

Тогда все сюда --
http://rybka.fuckrkn.org/

vise1 15 февраля 2018 | 14:40

ag_bai:
не сомневался в Алексее !
:)

liberal_vulgaris 15 февраля 2018 | 14:41

vise1: Как в том анекдоте, про проституток против педерастов ;)

sborisych 15 февраля 2018 | 14:49

vise1:
Солидарность..

gvs 15 февраля 2018 | 14:33

Надо регистрировать RYBKA.COM и все видео - туда )))

huyt 15 февраля 2018 | 14:38

gvs: Алексей видно очень плотно в переносном смысле наступил на яйца этому жулью.

sborisych 15 февраля 2018 | 15:10

huyt:
В прямом бы смысле... Может оне тогда бы призадумались о делах своих скорбных..

vaka257 15 февраля 2018 | 14:33

Росмкомнадзор постановил:
- сайт Навального заблокировать;
- Олегу Дерипаске выдать медаль "Ветеран российского флота";
- Настю Рыбку считать девственницей...

maximv 15 февраля 2018 | 14:40

vaka257: А кем тогда считать Приходько? Ущербом?

archibald_dandy_esquire 15 февраля 2018 | 14:54

maximv: " А кем тогда считать Приходько? "

Сэр,
поскольку Приходько утверждает, что к женскому эскорту не прикасался (ему нельзя верить), тоследует отправить его к детутапу Милонову, который утверждает, что определяет геев на нюх. Пусть понюхает Приходьку и заодно Дерипаску.

budweiser23 15 февраля 2018 | 14:55

maximv: он просто держал свечу..., как отец Фёдор!

zapadnay 15 февраля 2018 | 14:34

Разве такое возможно в любой цивилизованной стране?!

huyt 15 февраля 2018 | 14:40

zapadnay: Нет конечно. Такое возможно только в Зимбабве, КНДР и ....России.

grantis 15 февраля 2018 | 14:37

Интересно, что в этот раз они всполошились гараздо сильнее, чем после фильма про уточку. Видимо рыбка страшнее утки и ударила в побольнее и поточнее. Однако...

pionerka Зинаида Сацкая 15 февраля 2018 | 14:40

А если Гугл не заблокирует, то заблокируют Гугл?

sborisych 15 февраля 2018 | 15:13

pionerka:
Сдаётся мне, что и против Ютуба, и против Гугла, кишка у них тонковата. Зассат "будить лихо, пока оно тихо"..

stas_russkiy 15 февраля 2018 | 14:40

"Дерипаске не повезло, на него повесили роль главного «путинского олигарха». Дело в том, что американское общество очень любит фиксировать свое внимание на одной персоне.

Демократы, которые качают тему Russiagate, считают Дерипаску главным лоббистом Кремля, обвиняя его в финансировании «атаки на институт демократических выборов США». Республиканцы, которые очень устали быть в позиции оправдывающихся, вдруг выяснили, что вмешательство Кремля в выборы в США было инициировано не Трампом, а четой Клинтон. Каким-то образом раскопали связь между Кристофером Стилом (автор скандального досье, которое легло в основу антитрамповской компании) и британскими адвокатами Дерипаски..."

https://rusmonitor.com/deripaska-mozhet-okazatsya-pod-samymi-zhestkimi-sankciyami-so-storony-ssha.html

(комментарий скрыт)

alexeytrusov 15 февраля 2018 | 14:43

Бляцкая страна верно хранит свои традиции.

venikoff 15 февраля 2018 | 14:45

Ничего,крепись Олексей! Можно рассылать новости о кровавом рэжыме почтовыми голубями!

vise1 15 февраля 2018 | 14:47

venikoff:
Идиот !
http://rybka.fuckrkn.org/ и таких сайтов уже миллионы .
:)

abuvgrobu 15 февраля 2018 | 14:45

Мда, власть защищает "бизнесмена", пользующего шлюx. Дожили.

sborisych 15 февраля 2018 | 15:16

abuvgrobu:
А между тем и приходьки, и дерипаски пользуют не тока шлюх, но и друг дружку. Может таки именно это защищают, вы случаем не задумывались?

eduard53 15 февраля 2018 | 14:46

А ещё Роскомпозор пусть запретит всякие неприятные слова: убийство, мошенничество, офшоры, виолончели, казнокрадство, коррупция, ураган, гололёд, ДТП, катастрофа, болезнь, нужда, голод ...
Вот же классная житуха тогда у нас настанет!

neitral_n 15 февраля 2018 | 14:48

Гугол особенно восприимчив к решениям Усть-Лабинского суда! Щас совещание созовут по этому поводу!

sklar39 15 февраля 2018 | 14:52

Не запостил - значит не было. А запостил - было. Предел интеллекта российских властей.

amrigo 15 февраля 2018 | 14:59

Что-то слишком активный стал Роскомнадзор, пора наверно его блокировать.

svenik 15 февраля 2018 | 15:02

Запаниковали ерКрысы, не хотят покидать кормушку. Чтоб ты сдох кащейгэбешный

(комментарий скрыт)

baba_ulybabova 15 февраля 2018 | 15:07

значит инстаграм рыбки не заблокировали (а именно она рассказывала о личной жизни депипаски - суть иска), зато сайт навального заблокировали. Какая же эта власть жалкая , смешная и нелепая

zhrv 15 февраля 2018 | 15:08

Типа, делом заняты, на благо государства убиваются, трудяги!

homa1212 15 февраля 2018 | 15:12

Зеркало сайта есть - с сатирическим адресом:
http://rybka.fuckrkn.org

vata_putya 15 февраля 2018 | 15:16

идиоты .. уже миллионы посмотрели.. бараны бездельники

askos 15 февраля 2018 | 15:22

Заблокировали весь саит

alexander25101977 15 февраля 2018 | 15:33

Всполошился роскомкурятник, куры закудахтали, заклокотали. Как же! Затронули единственно выжившего при режиме еврейчика-олигарха из 90-х. А заодно - и курятник повыше - правительство РФ. Даже с Димоном такой паники в роскомкурятнике не было. Что-то тут не так...

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