Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к сайту Алексея Навального
Это подтвердила пресс-служба ведомства. Речь идет о страницах, на которых находится информация с расследованием в отношении миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.
Ранее ограничить доступ к этим сведениям постановил районный суд в Краснодарском крае по иску Дерипаске к девушке из эскорта Насте Рыбке.
Роскомнадзор ожидает, что материалы, указанные в решении суда, будут удалены и компанией Гугл.
Комментарии46
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vise1 15 февраля 2018 | 14:32
Роскомнадзор обязал операторов связи заблокировать доступ к сайту Алексея Навального
Одни проститутки блокируют инфо о другой .
Ревность .
:)
huyt 15 февраля 2018 | 14:34
vise1: Решение суда ещё не вступило в законную силу. Да и коррупционеры как видим боятся огласки.
oldpartizan 15 февраля 2018 | 14:40
паника или агония?
daatan 15 февраля 2018 | 14:42
Давно пора Лешеньку банить. И в психушку его.
huyt 15 февраля 2018 | 14:43
daatan: vezdehod: Во ! Савушкинские тролли на подмогу пришли жуликов защищать.
sborisych 15 февраля 2018 | 14:51
daatan:
И в психушку его
==
Это откуда ты строчишь?
u237 15 февраля 2018 | 15:03
daatan: корчит нечистую силу от одной фамилии НАВАЛЬНЫЙ
amarnsky 15 февраля 2018 | 14:51
oldpartizan: Сатрапы! Крысы казематные!
arabmot 15 февраля 2018 | 14:52
oldpartizan: Старческий маразм.
dokolle 15 февраля 2018 | 15:02
Слава Нвальному - нет ворам, лгунам, холуям и подлецам.
Правда победит... но не сразу.
..............................
О чем поет ночная птица
Одна в осенней тишине?
О том с чем скоро разлучится
И будет видеть лишь во сне.
О том, что завтра в путь неблизкий,
Расправив крылья, полетит.
О том, что жизнь глупа без риска
И правда все- же победит.
Ночные песни птицы вещей
Мне стали пищей для души.
Я понял вдруг простую вещь:
Мне будет трудно с ней проститься.
Холодным утром крик последний
Вдруг бросит в сторону мою.
Ночной певец, я твой наследник,
Лети, я песню допою.
vezdehod 15 февраля 2018 | 14:42
Поздно закрывать - дело сделано и его пора передавать в Басманный суд, Насильники девочки-проститутки Насти должны понести заслуженное наказание.
dude_lebowsky 15 февраля 2018 | 14:45
Через VPN работает.
maximv 15 февраля 2018 | 14:38
vise1: Боже, сколько правды в глазах государственных шлюх! Боже, сколько веры в руках отставных палачей! Ты не дай им опять закатать рукава... ДДТ
ag_bai 15 февраля 2018 | 14:39
Тогда все сюда --
http://rybka.fuckrkn.org/
vise1 15 февраля 2018 | 14:40
ag_bai:
не сомневался в Алексее !
:)
liberal_vulgaris 15 февраля 2018 | 14:41
vise1: Как в том анекдоте, про проституток против педерастов ;)
sborisych 15 февраля 2018 | 14:49
vise1:
Солидарность..
gvs 15 февраля 2018 | 14:33
Надо регистрировать RYBKA.COM и все видео - туда )))
huyt 15 февраля 2018 | 14:38
gvs: Алексей видно очень плотно в переносном смысле наступил на яйца этому жулью.
sborisych 15 февраля 2018 | 15:10
huyt:
В прямом бы смысле... Может оне тогда бы призадумались о делах своих скорбных..
vaka257 15 февраля 2018 | 14:33
Росмкомнадзор постановил:
- сайт Навального заблокировать;
- Олегу Дерипаске выдать медаль "Ветеран российского флота";
- Настю Рыбку считать девственницей...
maximv 15 февраля 2018 | 14:40
vaka257: А кем тогда считать Приходько? Ущербом?
archibald_dandy_esquire 15 февраля 2018 | 14:54
maximv: " А кем тогда считать Приходько? "
Сэр,
поскольку Приходько утверждает, что к женскому эскорту не прикасался (ему нельзя верить), тоследует отправить его к детутапу Милонову, который утверждает, что определяет геев на нюх. Пусть понюхает Приходьку и заодно Дерипаску.
budweiser23 15 февраля 2018 | 14:55
maximv: он просто держал свечу..., как отец Фёдор!
zapadnay 15 февраля 2018 | 14:34
Разве такое возможно в любой цивилизованной стране?!
huyt 15 февраля 2018 | 14:40
zapadnay: Нет конечно. Такое возможно только в Зимбабве, КНДР и ....России.
grantis 15 февраля 2018 | 14:37
Интересно, что в этот раз они всполошились гараздо сильнее, чем после фильма про уточку. Видимо рыбка страшнее утки и ударила в побольнее и поточнее. Однако...
pionerka Зинаида Сацкая 15 февраля 2018 | 14:40
А если Гугл не заблокирует, то заблокируют Гугл?
sborisych 15 февраля 2018 | 15:13
pionerka:
Сдаётся мне, что и против Ютуба, и против Гугла, кишка у них тонковата. Зассат "будить лихо, пока оно тихо"..
stas_russkiy 15 февраля 2018 | 14:40
"Дерипаске не повезло, на него повесили роль главного «путинского олигарха». Дело в том, что американское общество очень любит фиксировать свое внимание на одной персоне.
Демократы, которые качают тему Russiagate, считают Дерипаску главным лоббистом Кремля, обвиняя его в финансировании «атаки на институт демократических выборов США». Республиканцы, которые очень устали быть в позиции оправдывающихся, вдруг выяснили, что вмешательство Кремля в выборы в США было инициировано не Трампом, а четой Клинтон. Каким-то образом раскопали связь между Кристофером Стилом (автор скандального досье, которое легло в основу антитрамповской компании) и британскими адвокатами Дерипаски..."
https://rusmonitor.com/deripaska-mozhet-okazatsya-pod-samymi-zhestkimi-sankciyami-so-storony-ssha.html
alexeytrusov 15 февраля 2018 | 14:43
Бляцкая страна верно хранит свои традиции.
venikoff 15 февраля 2018 | 14:45
Ничего,крепись Олексей! Можно рассылать новости о кровавом рэжыме почтовыми голубями!
vise1 15 февраля 2018 | 14:47
venikoff:
Идиот !
http://rybka.fuckrkn.org/ и таких сайтов уже миллионы .
:)
abuvgrobu 15 февраля 2018 | 14:45
Мда, власть защищает "бизнесмена", пользующего шлюx. Дожили.
sborisych 15 февраля 2018 | 15:16
abuvgrobu:
А между тем и приходьки, и дерипаски пользуют не тока шлюх, но и друг дружку. Может таки именно это защищают, вы случаем не задумывались?
eduard53 15 февраля 2018 | 14:46
А ещё Роскомпозор пусть запретит всякие неприятные слова: убийство, мошенничество, офшоры, виолончели, казнокрадство, коррупция, ураган, гололёд, ДТП, катастрофа, болезнь, нужда, голод ...
Вот же классная житуха тогда у нас настанет!
neitral_n 15 февраля 2018 | 14:48
Гугол особенно восприимчив к решениям Усть-Лабинского суда! Щас совещание созовут по этому поводу!
sklar39 15 февраля 2018 | 14:52
Не запостил - значит не было. А запостил - было. Предел интеллекта российских властей.
amrigo 15 февраля 2018 | 14:59
Что-то слишком активный стал Роскомнадзор, пора наверно его блокировать.
svenik 15 февраля 2018 | 15:02
Запаниковали ерКрысы, не хотят покидать кормушку. Чтоб ты сдох кащейгэбешный
baba_ulybabova 15 февраля 2018 | 15:07
значит инстаграм рыбки не заблокировали (а именно она рассказывала о личной жизни депипаски - суть иска), зато сайт навального заблокировали. Какая же эта власть жалкая , смешная и нелепая
zhrv 15 февраля 2018 | 15:08
Типа, делом заняты, на благо государства убиваются, трудяги!
homa1212 15 февраля 2018 | 15:12
Зеркало сайта есть - с сатирическим адресом:
http://rybka.fuckrkn.org
vata_putya 15 февраля 2018 | 15:16
идиоты .. уже миллионы посмотрели.. бараны бездельники
askos 15 февраля 2018 | 15:22
Заблокировали весь саит
alexander25101977 15 февраля 2018 | 15:33
Всполошился роскомкурятник, куры закудахтали, заклокотали. Как же! Затронули единственно выжившего при режиме еврейчика-олигарха из 90-х. А заодно - и курятник повыше - правительство РФ. Даже с Димоном такой паники в роскомкурятнике не было. Что-то тут не так...