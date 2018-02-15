Привлечение к ответственности за публикацию фотографий с нацистской символикой стало возможно из-за ошибки в КоАП

Привлечение к административной ответственности за публикацию фотографий времен Второй мировой войны с нацистской символикой без цели пропаганды нацизма стало возможно из-за ошибки в тексте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). В Госдуму в четверг внесены поправки, которые должны исправить это «досадное недоразумение». Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» автор законопроекта об отмене санкций за показ нацисткой символики без цели пропаганды, сенатор Антон Беляков.

По его словам, из-за неправильно выбранного союза в тексте закона суд признавал виновными в пропаганде нацизма десятки российских граждан каждый месяц.

«Когда мы обобщили информацию по судам, оказалось что дело в банальной ошибке, допущенной законодателями: когда в 2012 году подправили Административный кодекс, в тексте вместо союза «и» по ошибке указали «или», и получилось: либо пропаганда нацизма или демонстрация нацистской символики приводит к наступлению административной ответственности», — пояснил сенатор.

А.Беляков подчеркнул, что из-за этой ошибки, «вне закона оказались» все те люди, кто публиковал исторические фотографии с целью напомнить о победе СССР в 1945 году, а также и все музеи Великой Отечественной войны, поскольку там присутствуют фотографии, в том числе с Парада Победы.

«Я был удивлен и возмущен судебными решениями. Да на фотографии присутствует свастика, но эта свастика на знаменах, которые бросают к ногам наши советские войны-победители! У меня погибли два деда в этой ужасной бойне, и для меня крайне обидно, что публикация таких фотографий может приводить к административной ответственности», — отметил он.

По словам А.Белякова, ранее Роскомнадзор обращал внимание судей на эту проблему, однако никаких активных действий по исправлению ситуации до нынешнего момента не было предпринято.

«Сейчас мы внесли соответствующие поправки, и я очень надеюсь, что это досадное, если не сказать более жестко, недоразумение, все-таки будет исправлено и печальная практика, когда человек с гордостью печатает фотографию Парада Победы, а его привлекают к ответственности, завершится», — заключил он.