Дворник в Москве сегодня зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц, а слесари и сантехники – 60 тысяч рублей
Дворник в Москве сегодня зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц, а водители снегоуборочной техники, слесари и сантехники – 60 тысяч рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков в интервью «Российской газете».
Дворники, которые работают в Красносельском районе, называют совершенно другие цифры, — рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Алексей Мохов. Он напомнил, что дворники митинговали у муниципалитета, жалуясь на условия труда.
Столичные власти утверждают также, что около половины работников коммунальных служб — жители Москвы и Подмосковья. Еще 30% — из других регионов России.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ma1nbrain 15 февраля 2018 | 14:15
Интересно, они об этом знают?
ruki_proch 15 февраля 2018 | 14:28
ma1nbrain:
Ну, вот давеча забастовку устраивали.
Наверное, с требованием уменьшить зарплату: "Хватит нас баловать! Мы с жиру бесимся!"