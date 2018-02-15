Дворник в Москве сегодня зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц, а слесари и сантехники – 60 тысяч рублей

Дворник в Москве сегодня зарабатывает 45 тысяч рублей в месяц, а водители снегоуборочной техники, слесари и сантехники – 60 тысяч рублей, рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков в интервью «Российской газете».

Дворники, которые работают в Красносельском районе, называют совершенно другие цифры, — рассказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Алексей Мохов. Он напомнил, что дворники митинговали у муниципалитета, жалуясь на условия труда.

Столичные власти утверждают также, что около половины работников коммунальных служб — жители Москвы и Подмосковья. Еще 30% — из других регионов России.