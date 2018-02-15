Индивидуальную гонку у битлонисток на олимпиаде в Пхенчхане сенсационно выиграла Хана Эберг из Швеции
Достойно выступили и российские спортсменки.
Швеция не напрасно боролась за то, что главного тренера команды Вольфганга Пихлера допустили в Пхенчхан. Биатлонисты Тре Крунур, не входившие в последние годы в биатлонную элиту, творят на нынешних играх что-то невообразимое. Сперва в мужском пасьюте всех удивил Себастьян Самуэльсен, взявший серебро. Ну а сегодня Ханна Эберг в индивидуальной гонке превзошла всех соперниц и завоевала золотую Олимпийскую медаль. Отметим, что 22-х летняя шведская биатлонистка чисто отработала на всех четырех огневых рубежах. Да и скорость показала отменную. Второй финишировала Анастасия Кузьмина из Словакии. Третьей стала немка Лаура Дальмайер. Которая к двум своим золотым наградам добавила еще и бронзу. Наша Татьяна Акимова показала 15-й результат. Ульяна Кайшева – 24-я. Что после провального спринта внушает определенный оптимизм. В эти минуты индивидуальную гонку на 20 км начинают мужчины. За российскую команду выступят здесь Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
В медальном зачете Олимпиады сборная России опустилась на 15 место. Сегодня нашим спортсмена не удалось завоевать наград.
Комментарии2
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mmm_333 15 февраля 2018 | 14:32
Сенсационно ли?
А не называется ли это просто кропотливая и упорная работа, с грамотной подготовкой без давления, без идиотского псевдопатриотической накачки, без возведения спорта в войну и противостояния с супостатом? Без блатных спортсменов, без чиновников от спорта? С детским спортом с возможностью на будущее.
Кто сейчас лучше бегают из девушек с нашими фамилиями? Да те кто поразбежался в Корею, Белоруссию и из Украины.
huyt 15 февраля 2018 | 14:32
Вот и подумаешь, а может действительно мильдоний жрали. Ведь без него никак медали не идут.