Индивидуальную гонку у битлонисток на олимпиаде в Пхенчхане сенсационно выиграла Хана Эберг из Швеции

Достойно выступили и российские спортсменки.

Швеция не напрасно боролась за то, что главного тренера команды Вольфганга Пихлера допустили в Пхенчхан. Биатлонисты Тре Крунур, не входившие в последние годы в биатлонную элиту, творят на нынешних играх что-то невообразимое. Сперва в мужском пасьюте всех удивил Себастьян Самуэльсен, взявший серебро. Ну а сегодня Ханна Эберг в индивидуальной гонке превзошла всех соперниц и завоевала золотую Олимпийскую медаль. Отметим, что 22-х летняя шведская биатлонистка чисто отработала на всех четырех огневых рубежах. Да и скорость показала отменную. Второй финишировала Анастасия Кузьмина из Словакии. Третьей стала немка Лаура Дальмайер. Которая к двум своим золотым наградам добавила еще и бронзу. Наша Татьяна Акимова показала 15-й результат. Ульяна Кайшева – 24-я. Что после провального спринта внушает определенный оптимизм. В эти минуты индивидуальную гонку на 20 км начинают мужчины. За российскую команду выступят здесь Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

В медальном зачете Олимпиады сборная России опустилась на 15 место. Сегодня нашим спортсмена не удалось завоевать наград.