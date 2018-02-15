Юнус Бек Евкуров распорядился взять под контроль содержание проповедей, с которыми богословы выступают в мечетях

Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров распорядился взять под контроль содержание проповедей, с которыми богословы выступают в местных мечетях. «Нельзя допустить политизации политизации проповеднической деятельности», — говорит Евкуров.

В Муфтияте Ингушетии пригрозили чиновникам шариатским судом, — пишет сегодняшний Коммерсантъ. Как напоминает Коммерсант, два года назад Евкуров пытался распустить республиканский Муфтият из-за конфликта с его руководителем, но Верховный суд Ингушетии поддержал муфтиев.