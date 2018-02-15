Юнус Бек Евкуров распорядился взять под контроль содержание проповедей, с которыми богословы выступают в мечетях
Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров распорядился взять под контроль содержание проповедей, с которыми богословы выступают в местных мечетях. «Нельзя допустить политизации политизации проповеднической деятельности», — говорит Евкуров.
В Муфтияте Ингушетии пригрозили чиновникам шариатским судом, — пишет сегодняшний Коммерсантъ. Как напоминает Коммерсант, два года назад Евкуров пытался распустить республиканский Муфтият из-за конфликта с его руководителем, но Верховный суд Ингушетии поддержал муфтиев.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 15 февраля 2018 | 14:23
в дагестане 18 медресе на содержании бюджета россии.