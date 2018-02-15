Первый канал решил не показывать четвертую, заключительную серию фильма «Путин» режиссера Оливера Стоуна

Она должна была выйти сегодня. В то же время третью серию, накануне, канал показал. Там сказали, что прислушались к мнению Центризбиркома, но не могут изменить текущую сетку — в части регионов третья серия уже была показана. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала в среду, что комиссия не усмотрела агитации в трансляции фильма Стоуна, но призывает отложить ее, и действовать осмотрительно в избирательный период. Ранее на показ фильма в ЦИК пожаловались партия «Яблоко» и штаб Ксении Собчак. Они усматривают в нем незаконную агитацию.