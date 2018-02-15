Первый канал решил не показывать четвертую, заключительную серию фильма «Путин» режиссера Оливера Стоуна
Она должна была выйти сегодня. В то же время третью серию, накануне, канал показал. Там сказали, что прислушались к мнению Центризбиркома, но не могут изменить текущую сетку — в части регионов третья серия уже была показана. Глава ЦИК Элла Памфилова сказала в среду, что комиссия не усмотрела агитации в трансляции фильма Стоуна, но призывает отложить ее, и действовать осмотрительно в избирательный период. Ранее на показ фильма в ЦИК пожаловались партия «Яблоко» и штаб Ксении Собчак. Они усматривают в нем незаконную агитацию.
Комментарии2
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pnh__ptn 15 февраля 2018 | 03:16
Это там Путин показывает Стоуну "работу ВКС в Сирии" надерганную из пентагоновских съемок и компьютерных игр? Тада да, лучше не показывать.))
salut__521 15 февраля 2018 | 03:29
Путин и какая-то задрипанная незаконная агитация? Ну что за жалкая формулировка?.. Не обижайте фюрера. Сверхмощный административный суперресурс!.. Вот это по-нашему, по-узурпаторскому.