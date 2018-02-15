Власти Австрии не стали возбуждать уголовное дело после сообщения о похищении в Вене трехлетней дочери россиянки

В правоохранительных органах не усмотрели состава преступления, рассказали «Интерфаксу» в посольстве России. По сведениям дипмиссии, такое решение австрийская сторона приняла на основании тех фактов, которые предоставила заявительница. Ранее местная пресса написала, что у гражданки России из венского отеля похитили дочь. В причастности к этому подозревают ее бывшего мужа, ливанца с паспортом России. Следственный комитет России уже возбудил по факту случившегося уголовное дело.