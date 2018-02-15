Парламент Израиля отклонил законопроект о признании геноцида армян
Документ внесли в кнессет представители оппозиции. По их мнению, нет причин, чтобы народ, переживший Холокост, не признавал геноцид армян. В министерстве иностранных дел Израиля заметили, что не будут занимать официальную позицию по этому вопросу ввиду его сложности и дипломатических последствий. Против признания геноцидом событий вековой давности на территории Османской империи сегодня выступает Турция.
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na555 15 февраля 2018 | 03:20
За весь период истории все народы пострадали. Надо принять геноцид всех народов мира и на этом закрыть навсегда эту тему.