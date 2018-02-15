НАТО создает две новые структуры военного командования

В частности, появится новое командование объединенных сил для защиты морских линий коммуникаций между Северной Америкой и Европой, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Также страны-члены НАТО приняли решение о создании нового центра киберопераций в штабе Объединенных вооруженных сил в Европе. Вопросы, которые касаются размещения новых структур, их штатной численности, планируется обсудить в июне на встрече министров обороны стран альянса.