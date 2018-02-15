Россия планирует остановить добычу на Одесском газовом месторождении

Оно обеспечивает Крым почти половиной собственного газа. Как рассказали РБК источники в федеральных и крымских органах власти, приостановка связана с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России полтора года назад. Претензии Киева касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе Украины», пишет газета.