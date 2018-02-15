Россия планирует остановить добычу на Одесском газовом месторождении
Оно обеспечивает Крым почти половиной собственного газа. Как рассказали РБК источники в федеральных и крымских органах власти, приостановка связана с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России полтора года назад. Претензии Киева касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе Украины», пишет газета.
Комментарии2
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pnh__ptn 15 февраля 2018 | 03:12
Россия ворует газ у Украины! Кто мог подумать о таком? )) Вопли о "крымнаше" разум помутили.
sagen 15 февраля 2018 | 03:26
pnh__ptn: Не слышно последнее время ничего об Энергетической Сверхдержаве. Да и тонально других претензий изменилась - от "перекроем газ" до "вы обязаны у нас покупать газ". Даже судились на эту тему и выиграли. Украине не удалось отбрыкаться, еще год обязаны покупать газ, иначе в России будет голодно и холодно.