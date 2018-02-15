В результате стрельбы во флоридской школе погибли 17 человек, говорят в полиции

Как сказал журналистам шериф округа Броуард Скотт Исраэль, среди жертв нападения — как ученики, так и взрослые. Он подтвердил, что стрелявший, 19-летний Николас Круз, ранее был исключен из школы за нарушения дисциплины. Он задержан. В правоохранительных органах не исключают, что причиной нападения стал нервный срыв. Точное число раненых пока неизвестно. В больницах говорили, что к ним привезли 14 человек.