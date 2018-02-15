17 человек погибли в результате стрельбы в школе Флориды
Об этом сообщили представители полиции штата. Ранее сообщалось о двух убитых и 14 раненых.
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Об этом сообщили представители полиции штата. Ранее сообщалось о двух убитых и 14 раненых.
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Комментарии2
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vpu2011 15 февраля 2018 | 02:40
У всего есть своя цена. У свободы тоже.
ltvjrhfn1 15 февраля 2018 | 03:04
vpu2011:
ерунду написали. Просто там масштабы и уровень стрелков не в пример посконной Рашки.