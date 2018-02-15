Высота снега, который выпадет в Москве к концу зимы, достигнет двух метров

Как сказал «Российской газете» вице-мэр по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков, снегопады ожидаются в столице примерно до 5 марта. Сейчас выпало уже около 180 см. Ранее синоптики назвали снегопад, который обрушился на Москву в начале февраля, рекордным за 100 лет метеонаблюдений. По словам вице-мэра, к расчистке улиц столицы в феврале были подключены дополнительные силы городских инженерных компаний.