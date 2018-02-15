Суд в Сыктывкаре должен приступить сегодня к рассмотрению иска из-за запрета фильма «Смерть Сталина»

С жалобой на действия министерства культуры обратились местный правозащитник и юрист Эрнест Мезак, и Роман Галасун из Хабаровска. Они просят признать незаконным решение ведомства отозвать у комедии прокатное удостоверение и добиваются, чтобы прокат ленты в России был разрешен. Ранее в Минкультуры объясняли свое решение тем, что нашли в фильме некие экстремистские материалы.