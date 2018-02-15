Конверты с белым порошком неизвестного состава пришли в посольства, по меньшей мере, трех стран в Москве

Экстренные службы проверили содержимое писем, порошок не представляет опасности, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Эвакуация дипмиссий не проводилась, добавил собеседник агентства. Известно, что такие конверты получило посольство Чехии, а также государств Среднего Востока.