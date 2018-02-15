Раненых в Сирии бойцов ЧВК Вагнера доставили в Москву и Санкт-Петербург, утверждает Bloomberg
Сразу два источника сообщили агентству, что людей привозят в больницы Министерства обороны. Некоторые из тяжелораненых скончались уже там, говорит один из собеседников. В московских госпиталях имени Вишневского и Бурденко от комментариев отказались, пишет РБК.
Неделю назад в районе сирийского города Деир-эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада, в результате чего, как сообщалось, погибли также российские наемники. Число погибших и раненых, по разным данным, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен.
Комментарии3
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sasha2011 15 февраля 2018 | 02:19
Побольше гласности!
Может быть это остановит потенциальных "солдат удачи"?
dzhuzeppe 15 февраля 2018 | 02:30
Bloomberg - это агентство, утратившее репутацию честного источника информации. Не утверждаю, что они врут на этот раз, но за последние 2 года они были официально уличены во лжи столько раз, что без независимой проверки ЛЮБЫЕ их сообщения должны восприниматься как вероятная ложь.
salut__521 15 февраля 2018 | 02:42
Вишневские, бурденки, шмурденки... Есть ли раненые в бурденках, нет ли раненых в бурденках - путину это неизвестно. Фюрер ещё пока не в курсе дела.