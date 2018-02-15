Раненых в Сирии бойцов ЧВК Вагнера доставили в Москву и Санкт-Петербург, утверждает Bloomberg

Сразу два источника сообщили агентству, что людей привозят в больницы Министерства обороны. Некоторые из тяжелораненых скончались уже там, говорит один из собеседников. В московских госпиталях имени Вишневского и Бурденко от комментариев отказались, пишет РБК.

Неделю назад в районе сирийского города Деир-эз-Зор коалиция во главе с США нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада, в результате чего, как сообщалось, погибли также российские наемники. Число погибших и раненых, по разным данным, составляют от нескольких десятков до нескольких сотен.