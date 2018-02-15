Жертвами стрельбы в школе Флориды могли стать не менее 15 человек, утверждает местное телевидение
В полиции пока официально признают гибель двух. По данным медиков, ранены 14 человек. Стрельбу в старшей школе города Паркленд открыл бывший ученик, говорят в правоохранительных органах, сейчас он задержан. О мотивах нападавшего стражи порядка пока не говорят.
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