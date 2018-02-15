Власти Москвы согласовали проведение акции памяти Бориса Немцова

«Марш Немцова» пройдет по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова в воскресенье, 25 февраля, сказали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Точное время проведения и согласованное количество участников мэрия пообещала назвать позже. Ранее организаторы акции планировали провести шествие от Калужской площади по Якиманке до Васильевского спуска и на Большом Москворецком мосту возложить цветы к месту убийства политика. Заявленное количество участников — до 30 тыс. человек. 27 февраля исполняется три года со дня убийства Бориса Немцова.