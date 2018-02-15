Православных священников в Приморском крае обязали сдать в епархиальное управление копии загранпаспортов

Текст распоряжения митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина опубликовал в своем блоге дьякон Андрей Кураев. Для тех, кто не сдаст к марту копии загранпаспортов со всеми заполненными страницами, предусмотрены жесткие санкции, в том числе запрет в служении, следует из документа. Митрополит объясняет новые правила тем, что некоторые клирики стали тайно ездить отдыхать в соседний Китай, не спросив разрешения у правящего архиерея. Кураев не исключает, что в этом распоряжении может скрываться коррупционная составляющая.