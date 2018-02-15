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01:04, 15 февраля 2018

Монополия России на мировом рынке пилотируемых космических полетов может скоро закончиться, считают в РКК «Энергия»

Это связано с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей, говорится в отчете российской корпорации за четвертый квартал прошлого года. Свой корабль Crew Dragon компания SpaceX Илона Маска планирует впервые вывести в космос в августе, а к концу года запланирован пилотируемый полет. Также осенью первый пилотируемый полет должен совершить и разработанный корпорацией Boeing корабль Starliner, пишет РБК. Россия собирается запустить новый пилотируемый космический корабль «Федерация» только в конце 2024 года. Кроме того, говорится в отчете, начало запусков американцами грузовых кораблей Dragon и Cygnus уже привело к сокращению числа заказов NASA на перевозку грузов с помощью российских кораблей «Прогресс».

Комментарии

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zavodenka 15 февраля 2018 | 01:26

Congratulations!

svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 01:41

zavodenka: И Вас!

pushok1971 15 февраля 2018 | 01:27

Роисся, впердё!

salut__521 15 февраля 2018 | 01:30

Путриоты собираются запустить новую ракетку аккурат к 6-му сроку фюрера?.. Разумно. Вот только название надо б поменять с "Федерации", к примеру, на "Рейхскомиссариат"...

antiboh 15 февраля 2018 | 01:35

salut__521: Это по плану к 24-му которая.Вопрос куда она полетит,если станции не будет.Трамп что-то там снова замыслил..))

sborisych 15 февраля 2018 | 01:45

salut__521:
А "Администрация" (президента) тоже зазвучало бы.. Опять жеть как раз к следующим пероевыборам- в 24-ом годе.. Скока там ему будет?..

wrongway1 15 февраля 2018 | 02:00

sborisych:
Скока там ему будет?..----пипец

sborisych 15 февраля 2018 | 02:29

wrongway1:
И не сАсчитать..

sborisych 15 февраля 2018 | 01:35

" SpaceX... планирует впервые вывести в космос в августе, а к концу года запланирован пилотируемый полет... осенью первый пилотируемый полет должен совершить и разработанный корпорацией Boeing корабль Starliner"..
А "...Россия собирается запустить новый пилотируемый космический корабль «Федерация» только в конце 2024 года..."
===
Очен-но пафосно, но очен-но заторможенно..

edward_sakash 15 февраля 2018 | 01:40

О какой монополии на запуски ракет говорит РФ, если её доля на этом рынке в три раза меньше, чем у одного Илона Маска?

svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 01:43

edward_sakash: Меня , кстати, тоже посмешило заявление о монополии...Не, ну реально ж, живут в параллельной реальности....

wrongway1 15 февраля 2018 | 02:03

svirepyy_bambr:
в параллельной реальности....пусть там и запускают "прогресс"

alle_op 15 февраля 2018 | 01:59

edward_sakash: Как обычно. Завышение низкого и занижение высокого.
И симуляция отсутствующего.

svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 02:09

alle_op: Как всегда-задача делится на четыре части:
1.Запутывание
2.Запугивание
3.Наказание невиновных
4.Награждение неучаствующих

ze_danil 15 февраля 2018 | 02:11

edward_sakash: О какой монополии на запуски ракет говорит РФ
_______________________

речь о типа пилотируемых запусках, с людьми то есть

sharukin 15 февраля 2018 | 01:49

Девиз Роскосмоса: Отрицать очевидное!

beobachter 15 февраля 2018 | 02:06

А как же батуты Рогозина? Ведь он собирался америкосов на батутах возить в космос..

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