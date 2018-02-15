Монополия России на мировом рынке пилотируемых космических полетов может скоро закончиться, считают в РКК «Энергия»
Это связано с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей, говорится в отчете российской корпорации за четвертый квартал прошлого года. Свой корабль Crew Dragon компания SpaceX Илона Маска планирует впервые вывести в космос в августе, а к концу года запланирован пилотируемый полет. Также осенью первый пилотируемый полет должен совершить и разработанный корпорацией Boeing корабль Starliner, пишет РБК. Россия собирается запустить новый пилотируемый космический корабль «Федерация» только в конце 2024 года. Кроме того, говорится в отчете, начало запусков американцами грузовых кораблей Dragon и Cygnus уже привело к сокращению числа заказов NASA на перевозку грузов с помощью российских кораблей «Прогресс».
Комментарии17
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zavodenka 15 февраля 2018 | 01:26
Congratulations!
svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 01:41
zavodenka: И Вас!
pushok1971 15 февраля 2018 | 01:27
Роисся, впердё!
salut__521 15 февраля 2018 | 01:30
Путриоты собираются запустить новую ракетку аккурат к 6-му сроку фюрера?.. Разумно. Вот только название надо б поменять с "Федерации", к примеру, на "Рейхскомиссариат"...
antiboh 15 февраля 2018 | 01:35
salut__521: Это по плану к 24-му которая.Вопрос куда она полетит,если станции не будет.Трамп что-то там снова замыслил..))
sborisych 15 февраля 2018 | 01:45
salut__521:
А "Администрация" (президента) тоже зазвучало бы.. Опять жеть как раз к следующим пероевыборам- в 24-ом годе.. Скока там ему будет?..
wrongway1 15 февраля 2018 | 02:00
sborisych:
Скока там ему будет?..----пипец
sborisych 15 февраля 2018 | 02:29
wrongway1:
И не сАсчитать..
sborisych 15 февраля 2018 | 01:35
" SpaceX... планирует впервые вывести в космос в августе, а к концу года запланирован пилотируемый полет... осенью первый пилотируемый полет должен совершить и разработанный корпорацией Boeing корабль Starliner"..
А "...Россия собирается запустить новый пилотируемый космический корабль «Федерация» только в конце 2024 года..."
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Очен-но пафосно, но очен-но заторможенно..
edward_sakash 15 февраля 2018 | 01:40
О какой монополии на запуски ракет говорит РФ, если её доля на этом рынке в три раза меньше, чем у одного Илона Маска?
svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 01:43
edward_sakash: Меня , кстати, тоже посмешило заявление о монополии...Не, ну реально ж, живут в параллельной реальности....
wrongway1 15 февраля 2018 | 02:03
svirepyy_bambr:
в параллельной реальности....пусть там и запускают "прогресс"
alle_op 15 февраля 2018 | 01:59
edward_sakash: Как обычно. Завышение низкого и занижение высокого.
И симуляция отсутствующего.
svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 02:09
alle_op: Как всегда-задача делится на четыре части:
1.Запутывание
2.Запугивание
3.Наказание невиновных
4.Награждение неучаствующих
ze_danil 15 февраля 2018 | 02:11
edward_sakash: О какой монополии на запуски ракет говорит РФ
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речь о типа пилотируемых запусках, с людьми то есть
sharukin 15 февраля 2018 | 01:49
Девиз Роскосмоса: Отрицать очевидное!
beobachter 15 февраля 2018 | 02:06
А как же батуты Рогозина? Ведь он собирался америкосов на батутах возить в космос..