Монополия России на мировом рынке пилотируемых космических полетов может скоро закончиться, считают в РКК «Энергия»

Это связано с планами частных американских компаний по началу запусков своих космических кораблей, говорится в отчете российской корпорации за четвертый квартал прошлого года. Свой корабль Crew Dragon компания SpaceX Илона Маска планирует впервые вывести в космос в августе, а к концу года запланирован пилотируемый полет. Также осенью первый пилотируемый полет должен совершить и разработанный корпорацией Boeing корабль Starliner, пишет РБК. Россия собирается запустить новый пилотируемый космический корабль «Федерация» только в конце 2024 года. Кроме того, говорится в отчете, начало запусков американцами грузовых кораблей Dragon и Cygnus уже привело к сокращению числа заказов NASA на перевозку грузов с помощью российских кораблей «Прогресс».