Жители Ярославской области жалуются на запах йода

Сообщения стали поступать после ошибочного предупреждения о радиационной опасности, передает «Интерфакс». В местном управлении Роспотребнадзора сказали агентству, что отобрали для экспертизы пробы воздуха в жилой зоне. В управлении МЧС заметили, что не видят взаимосвязи жалоб и ложного срабатывания сигнала о радиационной угрозе. В социальных сетях жители города пишут, что в некоторых детских садах накануне запретили прогулки и проветривания из-за неизвестного запаха.