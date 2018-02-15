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01:04, 15 февраля 2018

Жители Ярославской области жалуются на запах йода

Сообщения стали поступать после ошибочного предупреждения о радиационной опасности, передает «Интерфакс». В местном управлении Роспотребнадзора сказали агентству, что отобрали для экспертизы пробы воздуха в жилой зоне. В управлении МЧС заметили, что не видят взаимосвязи жалоб и ложного срабатывания сигнала о радиационной угрозе. В социальных сетях жители города пишут, что в некоторых детских садах накануне запретили прогулки и проветривания из-за неизвестного запаха.

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rsilk 15 февраля 2018 | 01:52

От Величия пучит.

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