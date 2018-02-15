Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам тюрьмы

Его признали виновным в киберпреступлениях и краже финансовой информации. После того, как Дринкман отбудет наказания, его должны будут депортировать в Россию. Судья Джером Симандл оценил ущерб от деятельности россиянина более чем в 300 миллионов долларов. Дринкмана выдали Штатам власти Нидерландов. Сам он признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров банковских карт.