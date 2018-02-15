Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам тюрьмы
Его признали виновным в киберпреступлениях и краже финансовой информации. После того, как Дринкман отбудет наказания, его должны будут депортировать в Россию. Судья Джером Симандл оценил ущерб от деятельности россиянина более чем в 300 миллионов долларов. Дринкмана выдали Штатам власти Нидерландов. Сам он признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров банковских карт.
Комментарии6
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severnaya_storona 15 февраля 2018 | 01:31
Дринкман не виноват.
aleko_1 Александр Королев 15 февраля 2018 | 01:34
severnaya_storona: Последут гневная реакция Лаврова и прочих как в случае с Бутом и прочих. Ихнее все... загребли...
svirepyy_bambr 15 февраля 2018 | 01:46
aleko_1: Дринкман...Неплохая фамилия..... По-русски - Владимир Пьянь..:))))
ltvjrhfn1 15 февраля 2018 | 01:51
svirepyy_bambr:
за что очередного русича пендосы в каталажку упекли?
nikitin43 15 февраля 2018 | 01:39
родина ждёт героя .
monik_7 15 февраля 2018 | 02:08
На хрена их тут держать 12 лет. Мимо украденных 300 миллионов он, сидя в федеральной тюрьме ( а это вам не тюрьма штата, где на зека тратится всего 60 тыс долларов в год) сожрет у государства на наши налоги еще миллион восемьсот тысяч. Вон Бут какую пачку отъел в тюрьме Мэрион, аж в камеру не влазит!