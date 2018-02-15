Президент Южной Африки Джейкоб Зума ушел в отставку

В обращении к нации он сказал, что подчинился требованию правящего Африканского национального конгресса. 75-летний политик заметил в то же время, что не согласен с действиями своих соратников, которые подтолкнули его к скорейшему уходу. В понедельник они дали ему 48 часов, чтобы оставить пост. Зума занимал президентский пост с 2009 года. Его полномочия истекали в следующем году, и по конституции он не мог баллотироваться вновь.

Сегодня должны были провести в парламенте голосование о недоверии Зуме. АНК собирается избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу. В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества.