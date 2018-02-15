Президент Южной Африки Джейкоб Зума ушел в отставку
В обращении к нации он сказал, что подчинился требованию правящего Африканского национального конгресса. 75-летний политик заметил в то же время, что не согласен с действиями своих соратников, которые подтолкнули его к скорейшему уходу. В понедельник они дали ему 48 часов, чтобы оставить пост. Зума занимал президентский пост с 2009 года. Его полномочия истекали в следующем году, и по конституции он не мог баллотироваться вновь.
Сегодня должны были провести в парламенте голосование о недоверии Зуме. АНК собирается избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу. В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества.
Комментарии6
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clandestino 15 февраля 2018 | 01:18
Молодец! С понятиями человек. Не то что некоторые.
wrongway1 15 февраля 2018 | 02:07
clandestino:
некоторые ...живут по понятиям а не по закону..
captainobvious 15 февраля 2018 | 01:56
... белые фермеры перезарядили свои кольты и винчестеры... так, на всякий случай ))
dmits 15 февраля 2018 | 02:12
В самом деле? А ведь, большая потеря! Еще один дружбан-бриксоид скопытился!
dmits 15 февраля 2018 | 02:14
PS. "То ли еще будет, ой-ёй-ёй !" ((С) Пугачева А.Б.)
dzhuzeppe 15 февраля 2018 | 02:33
Видимо, АНК недоволен, что Зума недостаточно быстро проводил геноцид белых в ЮАР. Они надеялись к этому времени уничтожить всех до единого, а те окопались за своими заборами и до сих пор сопротивляются.
Ну ничего, следующий людоед закончит святое дело уничтожения белого человека.