Полиция Флориды задержала подозреваемого в стрельбе в школе
Телеканал CNN показал кадры, как молодого человека в наручниках сажают в машину, предварительно обыскав его. По данным сенатора от Флориды Билла Нельсона, жертвами стрельбы в учебном заведении стали несколько человек, передает Fox News. Местные каналы называют цифру в 7 человек. Общее число пострадавших до сих пор точно неизвестно, их количество колеблется от 20 до 50 человек. Врачи говорят, что в больницы поступили 14 раненых. По данным полиции, стрелком был бывший ученик той же школы.
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