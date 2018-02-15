Полиция Флориды задержала подозреваемого в стрельбе в школе

Телеканал CNN показал кадры, как молодого человека в наручниках сажают в машину, предварительно обыскав его. По данным сенатора от Флориды Билла Нельсона, жертвами стрельбы в учебном заведении стали несколько человек, передает Fox News. Местные каналы называют цифру в 7 человек. Общее число пострадавших до сих пор точно неизвестно, их количество колеблется от 20 до 50 человек. Врачи говорят, что в больницы поступили 14 раненых. По данным полиции, стрелком был бывший ученик той же школы.