Полиция Флориды задержала подозреваемого в стрельбе в школе

Телеканал CNN показал кадры, как молодого человека в наручниках сажают в машину, предварительно обыскав его. По данным сенатора от Флориды Билла Нельсона, жертвами стрельбы в учебном заведении стали несколько, передает Fox News. Общее число пострадавших до сих пор точно неизвестно, цифра колеблется от 20 до 50 человек. По данным полиции, стрелком был ученик той же школы.