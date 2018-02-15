В отставку подал президент Южной Африки Джейкоб Зума
В обращении к нации он сказал, что прислушался к требованию правящего Африканского национального конгресса. 75-летний политик заметил в то же время, что не согласен с действиями своих соратников, которые подтолкнули его к скорейшему уходу. В понедельник они дали ему 48 часов, чтобы оставить пост. Сегодня должны были провести в парламенте голосование о недоверии Зуме. АНК собирается избрать его преемником нынешнего вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу. В последнее время правящая партия испытывает давление оппозиции в связи со скандалом вокруг растраты госимущества.
Комментарии2
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nikitin43 15 февраля 2018 | 00:19
питерский мугабка пошёл на пожизненный марафон во власти .
juche 15 февраля 2018 | 00:32
БРИКС рушиться, Путин введи войска, Асада ведь спас.