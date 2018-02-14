Президент МОК Томас Бах встретился с российскими спортсменами в Пхенчхане
Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах встретился с российскими спортсменами в Пхенчхане, где проходит Олимпиада. Инициатива встречи исходила от МОК, — рассказал бобслеист Максим Андрианов. По его словам, Бах рассказал о причинах недопуска российских спортсменов на Олимпиаду. По его словам, каждого спортсмена тщательно проверяли – у МОК были определенные сомнения по допинговым пробам.
По мнению Андрианова, Томасу Баху, видимо, было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их – каждый мог задать Баху вопрос, и этих вопросов было достаточно много
Комментарии1
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nastawnik_dulo_w 14 февраля 2018 | 15:48
У мерзавца Баха совесть шевельнулась? Не верю!