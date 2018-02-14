СМИ: Михаил Саакашвили находится в Нидерландах

Бывший президент Грузии и лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили находится в Нидерландах, — сообщает Рейтер со ссылкой на голландские СМИ. Власти пока никак не прокомментировали эту информацию.

12 января Саакашвили был задержан в центре Киева. После этого его депортировали в Варшаву. Сам политик заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину