СМИ: Михаил Саакашвили находится в Нидерландах
Бывший президент Грузии и лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили находится в Нидерландах, — сообщает Рейтер со ссылкой на голландские СМИ. Власти пока никак не прокомментировали эту информацию.
12 января Саакашвили был задержан в центре Киева. После этого его депортировали в Варшаву. Сам политик заявил, что намерен найти способ вернуться на Украину
Комментарии2
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aleks12 14 февраля 2018 | 15:43
воссоединился с женой
an23 14 февраля 2018 | 15:51
Да хоть в жопе! Тоже мне, звездюк.