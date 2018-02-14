Пономарев: Первоначальный этап конфликта в Донбассе финансировал сын Виктора Януковича

Первоначальный этап конфликта в Донбассе и создание самопровозглашенных ДНР и ЛНР финансировал сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, Александр, — утверждает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Сегодня он дал показания в районном суде Киева по делу Януковича.

Как подчеркивает Пономарев, именно Александр Янукович был главным переговорщиком и выгодополучателем от договоренностей с Россией о предоставлении Украине трех миллиардов долларов через схему с государственными облигациями, — сообщает Интерфакс.