Пономарев: Первоначальный этап конфликта в Донбассе финансировал сын Виктора Януковича
Первоначальный этап конфликта в Донбассе и создание самопровозглашенных ДНР и ЛНР финансировал сын бывшего президента Украины Виктора Януковича, Александр, — утверждает бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Сегодня он дал показания в районном суде Киева по делу Януковича.
Как подчеркивает Пономарев, именно Александр Янукович был главным переговорщиком и выгодополучателем от договоренностей с Россией о предоставлении Украине трех миллиардов долларов через схему с государственными облигациями, — сообщает Интерфакс.
Комментарии2
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olegleon 14 февраля 2018 | 15:47
это тот Пономарёв, который украл 27 миллионов рублей? ну тогда это ценный свидетель
boroda_ 14 февраля 2018 | 15:47
Нашли кого слушать. Иуда этот всё что угодно наплетёт, лишь бы в Уркаине остаться. В России его давно ждут с наручниками.