Сторонники Алексея Навального могут стать наблюдателями от штабов кандидатов в президенты на выборах в регионах
Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель Штаба политика Леонид Волков. Леонид Волков добавил, что за вчерашний день в наблюдатели записалось более 15 тысяч человек.
Комментарии3
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stas_russkiy 14 февраля 2018 | 15:43
Одни делают видимость выборов. Другие участвуют в видимости выборов. Третьи наблюдают за видимостью выборов...
olegleon 14 февраля 2018 | 15:43
а почему 15, а не 45 или 95 тысяч? врать так уж по крупному. и можно считать всех идиотами, которые не видели, что на акцию Навального по всей России собралось 7-8 тысяч, а тут 15 тысяч за сутки )))
shlevet 14 февраля 2018 | 15:50
А могут и не стать.
Или это должно звучать как угроза?
Ну типа - "МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!!!!