Президент Путин завтра примет участие в заседании Коллегии Генеральной прокуратуры и проведет переговоры с королем Иордании, — сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин заболел. При этом Песков подчеркнул, что никаких серьезных заболеваний у президента нет – он простудился.