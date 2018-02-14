Путин завтра примет участие в заседании Коллегии Генеральной прокуратуры и проведет переговоры с королем Иордании
Президент Путин завтра примет участие в заседании Коллегии Генеральной прокуратуры и проведет переговоры с королем Иордании, — сообщает пресс-служба Кремля.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин заболел. При этом Песков подчеркнул, что никаких серьезных заболеваний у президента нет – он простудился.
Комментарии3
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popov_m 14 февраля 2018 | 15:37
Как быстро ботокс подействовал!
olegleon 14 февраля 2018 | 15:38
и ведь не боится прокуроров заразить и короля
yuriyp 14 февраля 2018 | 15:40
Наша Прокуратура уже до иорданского короля докопалась?