Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата
Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России. Эту информацию Медузе подтвердила пресс-секретарь Ксения Чудинова.
В своем заявлении Собчак указывает на то, что Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата, поскольку неоднократно занимал эту должность.
Согласно статье 81 Конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.
Комментарии32
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svirepyi_gary 14 февраля 2018 | 15:34
Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г.
4…Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает».
http://constitution.garant.ru/act/president/12113545/#1000
Так что Путин после 2008 года является узурпатором и лжепрезидентом.
johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:34
Прорвало наконец-то кандидатов ... об этом уже давным давно говорит Слава Рабинович и ждёт кто же из кандидатов это наконец сделает.
meteor9 14 февраля 2018 | 15:38
johnbmw: и ещё Илларионов и группа 14 %. Надо, чтобы Собчак не была одинока в этом деле. Хотелось бы и Явлинского заявителем увидеть, например.
johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:42
meteor9: МНОГО ... очень МНОГО чего ещё бы хотелось ... но всегда у Любого процесса бывает Начало ...
zapadnay 14 февраля 2018 | 15:41
Сейчас большой специалист по знанию интриг в силу знакомства с важными людьми из разных списков ААВ разложет нам все по-полочкам.
Да вот и Путин приболел чего-то...
her 14 февраля 2018 | 15:44
Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г. № 134-О: «Два срока полномочий подряд составляют конституционный предел, превышения которого конституция РФ не допускает».
johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:45
zapadnay: прямо сейчас??? ждём экстренного выхода в прямой эфир???
zapadnay 14 февраля 2018 | 15:50
johnbmw:
Если заранее снабжён информацией...
ebu_xoxlob_01 14 февраля 2018 | 15:45
johnbmw: кандидаток-идиоток , пытающихся заработать дешёвый авторитет
vezdehod 14 февраля 2018 | 15:35
Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата
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Увы...Совершенно - не смешно.
pusin_patriot 14 февраля 2018 | 15:38
svirepyi_gary: "Не подряд", 6 лет назад
youtube.com/watch?v=nBsEZzOYFcc
"О ситуации с выборами в России. Юмористический мультфильм SA Studio по мотивам песни Алексея Вишни (слова Сергея Пархоменко и Алексея Венедиктова)."
Забавная мелодия, я себе минусовку этого ролика на смарт даже поставил тогда :)
mmm_333 14 февраля 2018 | 15:42
svirepyi_gary: Да он за ручку был заведен в кабинет, никакой он не настоящий никогда не был. А его крестница просто шоу дальше устраивает, все согласовано, чтобы доверчивые дурачки поверили и прибежали на "избирательный" участок.
olenenok_zed 14 февраля 2018 | 15:49
svirepyi_gary: судьи которые давали это решение, они живы? почему не спросить у них. что они понимали.
"вообще" или только "подряд" )
nik213 14 февраля 2018 | 15:49
svirepyi_gary: Плешивая мразь плюет на Конституцию
ansh 14 февраля 2018 | 15:35
Ну и что? Кто ни будь, поверит в чистоту помыслов шалавы, кремлевской подтанцовки?
Зная, что путинсуд Путина не освободит.
pusin_patriot 14 февраля 2018 | 15:44
ansh: Да конечно нет.
Это же на интернет-тусовку рассчитано, на тех кто поддерживает других кандидатов, какая "Ксюха молодец". По телевизору другой аудитории об этом не расскажут.
Посмотрим, будет ли ОНА это рассказывать по телевизору, как и сколько Путин нарушал законы и почему его нельзя. Будет она это на телевизор рассказывать, вот прямо фамилию и что нарушил по пунктам, размазывая его на "другую" аудиторию - вот от этого и будет видно.
johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:47
pusin_patriot: ... будем наблюдать ...
yuryr 14 февраля 2018 | 15:49
ansh: Я, например, вполне готов поверить в "чистоту помыслов" Собчак как минимум - в данном случае. И уж вполне уверен в неуместности вашего хамства.
ihtamnet 14 февраля 2018 | 15:35
Хоть один сказал вслух.
johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:49
ihtamnet: прямо сейчас мысль возникла: а ведь это может быть и заказом пу - что бы "прямо из телевизора" вате "доказать" что на самом деле ВСЁ ПО ЗАКОНУ!!!!
m_doc 14 февраля 2018 | 15:37
Собчак может изображать из себя идиотку не больше двух раз подряд.
Вопрос: сколько всего раз Собчак может изображать из себя идиотку?
yuriyp 14 февраля 2018 | 15:38
"Несмотря на надежное укрытие в сарае, пули все летели и летели. На четвертый день Соколиный Глаз обнаружил, что в сарае нет четвертой стены"
vaka257 14 февраля 2018 | 15:41
А это уже поступок от Собчак.Хотя все знаем,что представляют из себя путинские суды...
ha12raz 14 февраля 2018 | 15:42
Вложила крестного отца.....плешь обомлела..
nastawnik_dulo_w 14 февраля 2018 | 15:46
Забавно верещит эта вздюшка.
nichirin 14 февраля 2018 | 15:46
Сколько уже можно звенеть своими первичными половыми признаками, и так ясно откуда эти признаки растут.
shlevet 14 февраля 2018 | 15:47
Насколько я помню, на этот вопрос уже был дан ответ.
Но если Ксюшади охота позориться, а ей не привыкать, пускай.
Посмотрим чего она стоит
m_doc 14 февраля 2018 | 15:50
shlevet: С квадратным сантиметром эта "блестяще образованная" особь уже опозорилась, теперь до русского языка дело дошло.
Видать, Ксюха слишком мало читает и слишком много матерится, а надо бы наоборот.
kablukov 14 февраля 2018 | 15:48
Вот так поворот, ай-да Ксения Анатольевна!
alex590310 14 февраля 2018 | 15:48
Слава Рабинович и общественное движение "14%" своего добились
hardbone 14 февраля 2018 | 15:48
Все уже многократно разжевано и расписано. Ключевое слово - "подряд". Для тех кто не знает, что оно обозначает - добро пожаловать в любой словарь русского языка.
Бестолковый пиар на пустом месте. Событие ради события.
Плюс демонстрация не высоких умственных способностей. Власть в России не отдают по причине формулировок в законе. Тут совсем другие механизмы тысячу лет работали и предпосылок для иного, увы, пока нет.
venezianez49 14 февраля 2018 | 15:50
Это ей только что пришло в голову ?
Не понимаю тех, кто приписывает ей какие-то качества умного человека.
Дура дурой.