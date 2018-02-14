Z Архив новостей новости
5 32 6 8966
15:30, 14 февраля 2018

Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата

Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России. Эту информацию Медузе подтвердила пресс-секретарь Ксения Чудинова.
В своем заявлении Собчак указывает на то, что Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата, поскольку неоднократно занимал эту должность.
Согласно статье 81 Конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.

Комментарии

32

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

svirepyi_gary 14 февраля 2018 | 15:34

Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г.

4…Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает».
http://constitution.garant.ru/act/president/12113545/#1000

Так что Путин после 2008 года является узурпатором и лжепрезидентом.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:34

Прорвало наконец-то кандидатов ... об этом уже давным давно говорит Слава Рабинович и ждёт кто же из кандидатов это наконец сделает.

meteor9 14 февраля 2018 | 15:38

johnbmw: и ещё Илларионов и группа 14 %. Надо, чтобы Собчак не была одинока в этом деле. Хотелось бы и Явлинского заявителем увидеть, например.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:42

meteor9: МНОГО ... очень МНОГО чего ещё бы хотелось ... но всегда у Любого процесса бывает Начало ...

zapadnay 14 февраля 2018 | 15:41

Сейчас большой специалист по знанию интриг в силу знакомства с важными людьми из разных списков ААВ разложет нам все по-полочкам.
Да вот и Путин приболел чего-то...

her 14 февраля 2018 | 15:44

Определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г. № 134-О: «Два срока полномочий подряд составляют конституционный предел, превышения которого конституция РФ не допускает».

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:45

zapadnay: прямо сейчас??? ждём экстренного выхода в прямой эфир???

zapadnay 14 февраля 2018 | 15:50

johnbmw:
Если заранее снабжён информацией...

ebu_xoxlob_01 14 февраля 2018 | 15:45

johnbmw: кандидаток-идиоток , пытающихся заработать дешёвый авторитет

vezdehod 14 февраля 2018 | 15:35

Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата
==========================================================================================
Увы...Совершенно - не смешно.

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 15:38

svirepyi_gary: "Не подряд", 6 лет назад
youtube.com/watch?v=nBsEZzOYFcc
"О ситуации с выборами в России. Юмористический мультфильм SA Studio по мотивам песни Алексея Вишни (слова Сергея Пархоменко и Алексея Венедиктова)."

Забавная мелодия, я себе минусовку этого ролика на смарт даже поставил тогда :)

mmm_333 14 февраля 2018 | 15:42

svirepyi_gary: Да он за ручку был заведен в кабинет, никакой он не настоящий никогда не был. А его крестница просто шоу дальше устраивает, все согласовано, чтобы доверчивые дурачки поверили и прибежали на "избирательный" участок.

olenenok_zed 14 февраля 2018 | 15:49

svirepyi_gary: судьи которые давали это решение, они живы? почему не спросить у них. что они понимали.
"вообще" или только "подряд" )

nik213 14 февраля 2018 | 15:49

svirepyi_gary: Плешивая мразь плюет на Конституцию

ansh 14 февраля 2018 | 15:35

Ну и что? Кто ни будь, поверит в чистоту помыслов шалавы, кремлевской подтанцовки?
Зная, что путинсуд Путина не освободит.

pusin_patriot 14 февраля 2018 | 15:44

ansh: Да конечно нет.

Это же на интернет-тусовку рассчитано, на тех кто поддерживает других кандидатов, какая "Ксюха молодец". По телевизору другой аудитории об этом не расскажут.

Посмотрим, будет ли ОНА это рассказывать по телевизору, как и сколько Путин нарушал законы и почему его нельзя. Будет она это на телевизор рассказывать, вот прямо фамилию и что нарушил по пунктам, размазывая его на "другую" аудиторию - вот от этого и будет видно.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:47

pusin_patriot: ... будем наблюдать ...

yuryr 14 февраля 2018 | 15:49

ansh: Я, например, вполне готов поверить в "чистоту помыслов" Собчак как минимум - в данном случае. И уж вполне уверен в неуместности вашего хамства.

ihtamnet 14 февраля 2018 | 15:35

Хоть один сказал вслух.

johnbmw Евгений Большаков 14 февраля 2018 | 15:49

ihtamnet: прямо сейчас мысль возникла: а ведь это может быть и заказом пу - что бы "прямо из телевизора" вате "доказать" что на самом деле ВСЁ ПО ЗАКОНУ!!!!

m_doc 14 февраля 2018 | 15:37

Собчак может изображать из себя идиотку не больше двух раз подряд.
Вопрос: сколько всего раз Собчак может изображать из себя идиотку?

yuriyp 14 февраля 2018 | 15:38

"Несмотря на надежное укрытие в сарае, пули все летели и летели. На четвертый день Соколиный Глаз обнаружил, что в сарае нет четвертой стены"

vaka257 14 февраля 2018 | 15:41

А это уже поступок от Собчак.Хотя все знаем,что представляют из себя путинские суды...

ha12raz 14 февраля 2018 | 15:42

Вложила крестного отца.....плешь обомлела..

nastawnik_dulo_w 14 февраля 2018 | 15:46

Забавно верещит эта вздюшка.

nichirin 14 февраля 2018 | 15:46

Сколько уже можно звенеть своими первичными половыми признаками, и так ясно откуда эти признаки растут.

shlevet 14 февраля 2018 | 15:47

Насколько я помню, на этот вопрос уже был дан ответ.
Но если Ксюшади охота позориться, а ей не привыкать, пускай.
Посмотрим чего она стоит

m_doc 14 февраля 2018 | 15:50

shlevet: С квадратным сантиметром эта "блестяще образованная" особь уже опозорилась, теперь до русского языка дело дошло.
Видать, Ксюха слишком мало читает и слишком много матерится, а надо бы наоборот.

kablukov 14 февраля 2018 | 15:48

Вот так поворот, ай-да Ксения Анатольевна!

alex590310 14 февраля 2018 | 15:48

Слава Рабинович и общественное движение "14%" своего добились

hardbone 14 февраля 2018 | 15:48

Все уже многократно разжевано и расписано. Ключевое слово - "подряд". Для тех кто не знает, что оно обозначает - добро пожаловать в любой словарь русского языка.

Бестолковый пиар на пустом месте. Событие ради события.

Плюс демонстрация не высоких умственных способностей. Власть в России не отдают по причине формулировок в законе. Тут совсем другие механизмы тысячу лет работали и предпосылок для иного, увы, пока нет.

venezianez49 14 февраля 2018 | 15:50

Это ей только что пришло в голову ?
Не понимаю тех, кто приписывает ей какие-то качества умного человека.
Дура дурой.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 13 февраля Поздравить…

5 427 6 5103 13.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 9 февраля Поздравить…

5 416 6 7818 09.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рождённые 12 февраля Поздравить…

5 249 6 7025 12.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Ксения Собчак: Просто взять и отдать Крым обратно не получится По ее мнению, решать проблему полуострова необходимо через референдумы в обеих странах…

5 576 6 72253 07.02
Kкрым, украина, референдумы, видео, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Вносим на рассмотрение «антисталинский закон» В России ударными темпами строится именно сталинское государство, где человек — пыль под ногами, а «органы» не ошибаются…

5 502 6 26559 09.02
Kполитика, общество, история, законы, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Ученик: я не могу возражать против власти? Директор: вообще забудь об этом Школа, институт, трудовой коллектив — везде машина промывки мозгов…

5 317 6 62292 07.02
Kшколы, молодежь, дети, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 123 6 7554 06:51
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Инициативная группа обратилась к мэру Москвы с просьбой увековечить память Бориса Немцова «Мы считаем крайне несправедливой ситуацию, при которой память Бориса Немцова, внесшего огромный вклад в становление и развитие новой России, спустя три года после его убийства увековечена не в Москве»...

5 154 6 9634 10.02
Kобщество, немцов, память, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Демократическая желтизна Участники этой мутной «демократической» волны не дают себе отчета в том, что качество её совершенно шариковского свойства вне зависимости от направления движения. И никакой «протест против власти» не оправдывает её хамского содержания

5 107 6 7381 12.02
Kдемократия, общество, власть, государство, мнения
Блоги

Андрей Бузаров международный обозреватель, политический аналитик (Украина)

Украина и Польша, что дальше? После смены власти в начале 2014 г. новые руководители страны взяли активный курс на героизацию С.Бандеры и всего, что связано с украинским национализмом, заложив, таким образом, мину замедленного действия…

5 136 6 9423 12.02
Kполитика, общество, история, польша, украина, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Придите и помешайте продлению власти Путина Кремль и «забастовщики» ведут к одной цели — повышению «путинского процента». Одни занимаются мобилизацией лояльного электората, другие  — демобилизацией протестного…

5 300 6 21416 08.02
Kполитика, общество, выборы, президент, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Истории у нас нет! Напишем нашу историю! Лживая концепция истории России, помноженная на утаивание и искажение важнейших фактов прошлого, возведенная в степень переписывания узловых исторических событий, уничтожает подлинную историю…

5 198 6 16003 12.02
Kистория, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Против бойкота выборов Против бойкота выборов Что же будет, если 13-14% от общего числа избирателей присоединятся к бойкоту? За Путина по-прежнему проголосует столько же человек, но их вес среди пришедших увеличится значительно…

5 347 6 30633 08.02
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, выборы, видео, мнения
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: Керлинг, который все полюбили! В ночь на вторник Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий взяли бронзу в соревнованиях смешанных пар. Для российского керлинга – это прорыв…

5 57 6 5587 13.02
Kспорт, общество, события
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 75 6 7471 10:56
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Маска Илона Получается, что одиночка, пускай и очень богатый, может сделать все то же самое, только намного дешевле и быстрее. Он может сделать дешевле и быстрее то, что государство не может сделать ни за какие деньги…

5 336 6 72069 07.02
Kкосмос, технологии, государство, сша, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

CNN показал видео удара сил международной коалиции по сторонникам Башара Асада в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля Как сообщалось, во время этого налета погибли российские наемники

5 17 6 36072
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Я скажу, что тебе, девочка, не надо беспокоиться, потому что у нее теперь в подписчиках будет спецпрокурор Мюллер и все CNN…

5 212 6 192134 10.02
#слушать 47:44 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
5 40 6 9658 13.02
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Путин всех предупреждал Все-таки наш президент проницательный человек. Когда он вводил в оборот термин «девушка с пониженной социальной ответственностью», ни он, ни кто другой не мог и помыслить, что учудит Настя-рыбка…

5 301 6 263327 10.02
Kпутин, дерипаска, политика, олигархи, мнения
Блоги

+ Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Настя Рыбка: «Ровно 5 процентов распознали троллинг, остальные решили, что все «серьезно» Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо!..

5 502 6 145981 09.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6692207
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3292444

Сегодня в эфире