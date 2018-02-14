Собчак подала заявление в Верховный суд с требованием отменить регистрацию Путина в качестве кандидата

Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России. Эту информацию Медузе подтвердила пресс-секретарь Ксения Чудинова.

В своем заявлении Собчак указывает на то, что Путин не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата, поскольку неоднократно занимал эту должность.

Согласно статье 81 Конституции России, одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд.