Более 20 рейсов задержаны в лондонском аэропорту Хитроу из-за инцидента на летном поле
Более 20 рейсов задержаны в лондонском аэропорту Хитроу из-за инцидента на летном поле — столкнулись два автомобиля. В результате пострадали два сотрудника аэропорта, — сообщает сайт газеты Дейли Телеграф.
Инцидент произошел ранним утром — автомобили столкнулись на рулежной дорожке. Пассажиров, как минимум, одного самолета пришлось эвакуировать.
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