Более 20 рейсов задержаны в лондонском аэропорту Хитроу из-за инцидента на летном поле — столкнулись два автомобиля. В результате пострадали два сотрудника аэропорта, — сообщает сайт газеты Дейли Телеграф.

Инцидент произошел ранним утром — автомобили столкнулись на рулежной дорожке. Пассажиров, как минимум, одного самолета пришлось эвакуировать.